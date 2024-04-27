https://ria.ru/20240427/zhenschina-1942860076.html

Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому

Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому - РИА Новости, 27.04.2024

Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому

Пожилая женщина, получившая ранения в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, впала в кому, сообщили РИА Новости сотрудники скорой помощи. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:03

2024-04-27T23:03

2024-04-27T23:03

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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Пожилая женщина, получившая ранения в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, впала в кому, сообщили РИА Новости сотрудники скорой помощи. Как рассказала корреспонденту агентства родственница пострадавшей, обстрел произошел в районе 12:30. "Я была в этот момент в коридоре, готовила обед, бабушка в этот момент ходила по двору. Сначала один прилетел снаряд, потом второй – и все разбилось… Крыши нет, стены все потрескались, стекла побиты, окна. Бабушка пострадала, она лежит", – сказала женщина. По ее словам, родственница получила осколочные ранения ноги и головы, и когда приехала скорая помощь, она была в сознании, ей оказали помощь, она отказалась от госпитализации. Однако позже пожилая женщина потеряла сознание. Скорая помощь приехала еще раз. По словам медиков, женщина впала в кому. На соседней улице в результате обстрела полностью выгорел дом. В районе нарушена подача электричества, есть повреждения газопровода.

https://ria.ru/20240427/donetsk-1942648950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина