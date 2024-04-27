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Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому
Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому - РИА Новости, 27.04.2024
Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому
Пожилая женщина, получившая ранения в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, впала в кому, сообщили РИА Новости сотрудники скорой помощи. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:03
2024-04-27T23:03
2024-04-27T23:03
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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Пожилая женщина, получившая ранения в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, впала в кому, сообщили РИА Новости сотрудники скорой помощи. Как рассказала корреспонденту агентства родственница пострадавшей, обстрел произошел в районе 12:30. "Я была в этот момент в коридоре, готовила обед, бабушка в этот момент ходила по двору. Сначала один прилетел снаряд, потом второй – и все разбилось… Крыши нет, стены все потрескались, стекла побиты, окна. Бабушка пострадала, она лежит", – сказала женщина. По ее словам, родственница получила осколочные ранения ноги и головы, и когда приехала скорая помощь, она была в сознании, ей оказали помощь, она отказалась от госпитализации. Однако позже пожилая женщина потеряла сознание. Скорая помощь приехала еще раз. По словам медиков, женщина впала в кому. На соседней улице в результате обстрела полностью выгорел дом. В районе нарушена подача электричества, есть повреждения газопровода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина
Женщина, пострадавшая при обстреле Донецка, впала в кому
Пожилая женщина, получившая ранения при ударе ВСУ по Донецку, впала в кому
ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Пожилая женщина, получившая ранения в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, впала в кому, сообщили РИА Новости сотрудники скорой помощи.
Как рассказала корреспонденту агентства родственница пострадавшей, обстрел произошел в районе 12:30.
«
"Я была в этот момент в коридоре, готовила обед, бабушка в этот момент ходила по двору. Сначала один прилетел снаряд, потом второй – и все разбилось… Крыши нет, стены все потрескались, стекла побиты, окна. Бабушка пострадала, она лежит", – сказала женщина.
По ее словам, родственница получила осколочные ранения ноги и головы, и когда приехала скорая помощь, она была в сознании, ей оказали помощь, она отказалась от госпитализации. Однако позже пожилая женщина потеряла сознание.
Скорая помощь приехала еще раз. По словам медиков, женщина впала в кому.
На соседней улице в результате обстрела полностью выгорел дом. В районе нарушена подача электричества, есть повреждения газопровода.