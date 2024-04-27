https://ria.ru/20240427/zelenskiy-1942850559.html

Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков

Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024

Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков

Участь Владимира Зеленского однозначно предрешена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-27T20:56

2024-04-27T20:56

2024-04-28T01:30

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Участь Владимира Зеленского однозначно предрешена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Участь Зеленского однозначно предрешена", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", анонс которой опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста.В подписи к этому видео анонсируется развернутый комментарий пресс-секретаря президента РФ - его покажут в воскресенье в программе на телеканале.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, дмитрий песков, украина