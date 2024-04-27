https://ria.ru/20240427/zelenskiy-1942850559.html
Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков
Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков
Участь Владимира Зеленского однозначно предрешена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-27T20:56
2024-04-27T20:56
2024-04-28T01:30
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Участь Владимира Зеленского однозначно предрешена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Участь Зеленского однозначно предрешена", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", анонс которой опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста.В подписи к этому видео анонсируется развернутый комментарий пресс-секретаря президента РФ - его покажут в воскресенье в программе на телеканале.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий песков, украина
Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина
Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков
Песков назвал участь президента Украины Зеленского однозначно предрешенной