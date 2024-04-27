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"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 27.04.2024
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09:34 27.04.2024 (обновлено: 11:01 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/zelenskaya-1942674939.html
"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России
"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 27.04.2024
"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России
Пользователи социальный сети Х уличили жену Владимира Зеленского Елену во лжи после ее публикации в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:34
2024-04-27T11:01
в мире
россия
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европа
владимир зеленский
владимир путин
запорожская аэс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи социальный сети Х уличили жену Владимира Зеленского Елену во лжи после ее публикации в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, в которой она заявила, что Украина "делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России"."Почему тогда Украина наносит удары по Запорожской атомной электростанции? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?" — спросил у нее Steveopines."Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!" —возмутился Grażyna Nowak."Украина делает все, чтобы поддержать ядерную безопасность, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию?" — обратился к Зеленской Dan."Украина обстреливает самую большую атомную электростанцию в Европе. Твоя ложь отвратительна", — заключил Lee.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Президент России Владимир Путин заявлял, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Запорожская АЭС

"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи социальный сети Х уличили жену Владимира Зеленского Елену во лжи после ее публикации в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, в которой она заявила, что Украина "делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России".
"Почему тогда Украина наносит удары по Запорожской атомной электростанции? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?" — спросил у нее Steveopines.
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"Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!" —возмутился Grażyna Nowak.
"Украина делает все, чтобы поддержать ядерную безопасность, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию?" — обратился к Зеленской Dan.
"Украина обстреливает самую большую атомную электростанцию в Европе. Твоя ложь отвратительна", — заключил Lee.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Президент России Владимир Путин заявлял, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
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