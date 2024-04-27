https://ria.ru/20240427/zelenskaya-1942674939.html

"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России

"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 27.04.2024

"Постыдилась бы": в Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России

Пользователи социальный сети Х уличили жену Владимира Зеленского Елену во лжи после ее публикации в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:34

2024-04-27T09:34

2024-04-27T11:01

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи социальный сети Х уличили жену Владимира Зеленского Елену во лжи после ее публикации в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, в которой она заявила, что Украина "делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России"."Почему тогда Украина наносит удары по Запорожской атомной электростанции? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?" — спросил у нее Steveopines."Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!" —возмутился Grażyna Nowak."Украина делает все, чтобы поддержать ядерную безопасность, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию?" — обратился к Зеленской Dan."Украина обстреливает самую большую атомную электростанцию в Европе. Твоя ложь отвратительна", — заключил Lee.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Президент России Владимир Путин заявлял, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.

https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html

https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942424235.html

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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, запорожская аэс