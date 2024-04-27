"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала WION.
"Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели", — отметила телеведущая.
По ее словам, высказывались предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.
"Так что же пошло не так? И где Залужный?" — говорится в сюжете.
Как напоминает WION, в феврале Залужного сместили с поста главнокомандующего ВСУ, что стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве Украины. Проваленное украинское контрнаступление летом прошлого года привело к открытым разногласиям генерала с Владимиром Зеленским.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. На этой неделе советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Лондон согласовал кандидатуру Залужного, в ближайшее время он вступит в должность.