https://ria.ru/20240427/zaluzhnyy-1942651434.html

"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным - РИА Новости, 27.04.2024

"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:52

2024-04-27T02:52

2024-04-27T02:52

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала WION."Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели", — отметила телеведущая.По ее словам, высказывались предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами."Так что же пошло не так? И где Залужный?" — говорится в сюжете.Как напоминает WION, в феврале Залужного сместили с поста главнокомандующего ВСУ, что стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве Украины. Проваленное украинское контрнаступление летом прошлого года привело к открытым разногласиям генерала с Владимиром Зеленским.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. На этой неделе советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Лондон согласовал кандидатуру Залужного, в ближайшее время он вступит в должность.

https://ria.ru/20240422/voennyy-1941504983.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, индия