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"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным - РИА Новости, 27.04.2024
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02:52 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/zaluzhnyy-1942651434.html
"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным - РИА Новости, 27.04.2024
"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T02:52
2024-04-27T02:52
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украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала WION."Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели", — отметила телеведущая.По ее словам, высказывались предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами."Так что же пошло не так? И где Залужный?" — говорится в сюжете.Как напоминает WION, в феврале Залужного сместили с поста главнокомандующего ВСУ, что стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве Украины. Проваленное украинское контрнаступление летом прошлого года привело к открытым разногласиям генерала с Владимиром Зеленским.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. На этой неделе советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Лондон согласовал кандидатуру Залужного, в ближайшее время он вступит в должность.
https://ria.ru/20240422/voennyy-1941504983.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, индия
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Индия
"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала WION.
"Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели", — отметила телеведущая.
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По ее словам, высказывались предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.
"Так что же пошло не так? И где Залужный?" — говорится в сюжете.
Как напоминает WION, в феврале Залужного сместили с поста главнокомандующего ВСУ, что стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве Украины. Проваленное украинское контрнаступление летом прошлого года привело к открытым разногласиям генерала с Владимиром Зеленским.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. На этой неделе советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Лондон согласовал кандидатуру Залужного, в ближайшее время он вступит в должность.
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В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныИндия
 
 
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