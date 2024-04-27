https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942859354.html

В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке

В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке - РИА Новости, 27.04.2024

В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке

Устроивший стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции обезврежен и задержан, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T22:55

2024-04-27T22:55

2024-04-27T23:06

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Устроивший стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции обезврежен и задержан, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал ранее Halk TV со ссылкой на очевидцев."Сегодня около 20.15 (совпадает с мск) полицейский С.У.Ш., находившийся на службе в полицейском участке Адыяман Алтыншехир, ранил из личного оружия начальника полицейского участка К.У и инспектора групп Управления общественной безопасности Г.О. Виновник инцидента... был обезврежен и задержан", - сообщил министр в соцсети Х.По его словам, начальника полицейского участка и начальника группы, которые были доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями, не удалось спасти, несмотря на все предпринятые в больнице меры."Начато судебное и административное расследование", - сообщил глава МВД Турции.

https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире