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В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке - РИА Новости, 27.04.2024
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22:55 27.04.2024 (обновлено: 23:06 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942859354.html
В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке
В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке - РИА Новости, 27.04.2024
В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке
Устроивший стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции обезврежен и задержан, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T22:55
2024-04-27T23:06
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Устроивший стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции обезврежен и задержан, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал ранее Halk TV со ссылкой на очевидцев."Сегодня около 20.15 (совпадает с мск) полицейский С.У.Ш., находившийся на службе в полицейском участке Адыяман Алтыншехир, ранил из личного оружия начальника полицейского участка К.У и инспектора групп Управления общественной безопасности Г.О. Виновник инцидента... был обезврежен и задержан", - сообщил министр в соцсети Х.По его словам, начальника полицейского участка и начальника группы, которые были доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями, не удалось спасти, несмотря на все предпринятые в больнице меры."Начато судебное и административное расследование", - сообщил глава МВД Турции.
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке

В Турции обезвредили и задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Устроивший стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции обезврежен и задержан, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал ранее Halk TV со ссылкой на очевидцев.
"Сегодня около 20.15 (совпадает с мск) полицейский С.У.Ш., находившийся на службе в полицейском участке Адыяман Алтыншехир, ранил из личного оружия начальника полицейского участка К.У и инспектора групп Управления общественной безопасности Г.О. Виновник инцидента... был обезврежен и задержан", - сообщил министр в соцсети Х.
По его словам, начальника полицейского участка и начальника группы, которые были доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями, не удалось спасти, несмотря на все предпринятые в больнице меры.
"Начато судебное и административное расследование", - сообщил глава МВД Турции.
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