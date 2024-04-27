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В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО - РИА Новости, 27.04.2024
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20:54 27.04.2024 (обновлено: 21:05 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942850305.html
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО - РИА Новости, 27.04.2024
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО
Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:54
2024-04-27T21:05
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. "Сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Суворовском микрорайоне города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. В субботу в соцсетях была опубликована информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону толпа из нескольких злоумышленников избила ветерана спецоперации и его супругу. Сообщалось, что у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов женщины, ее супруг награждён медалью за взятие Бахмута, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру. В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в результате конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине". Вместе с тем в полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной ненависти, и связано ли было нападение с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина являются супругами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и "принято решение в соответствии с законодательством".
https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html
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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО

В Ростове-на-Дону задержали троих мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
«
"Сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Суворовском микрорайоне города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
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В субботу в соцсетях была опубликована информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону толпа из нескольких злоумышленников избила ветерана спецоперации и его супругу. Сообщалось, что у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов женщины, ее супруг награждён медалью за взятие Бахмута, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру.
В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в результате конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине".
Вместе с тем в полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной ненависти, и связано ли было нападение с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина являются супругами.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и "принято решение в соответствии с законодательством".
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