https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942850305.html
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО - РИА Новости, 27.04.2024
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО
Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:54
2024-04-27T20:54
2024-04-27T21:05
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a604686059764c1c3d7564af9440dae8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. "Сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Суворовском микрорайоне города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. В субботу в соцсетях была опубликована информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону толпа из нескольких злоумышленников избила ветерана спецоперации и его супругу. Сообщалось, что у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов женщины, ее супруг награждён медалью за взятие Бахмута, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру. В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в результате конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине". Вместе с тем в полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной ненависти, и связано ли было нападение с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина являются супругами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и "принято решение в соответствии с законодательством".
https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html
https://ria.ru/20240425/chuvashiya-1942292313.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045302_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e26d65b03c4d69c5c3dd65589bbf2dde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО
В Ростове-на-Дону задержали троих мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
«
"Сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Суворовском микрорайоне города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
В субботу в соцсетях была опубликована информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону толпа из нескольких злоумышленников избила ветерана спецоперации и его супругу. Сообщалось, что у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов женщины, ее супруг награждён медалью за взятие Бахмута, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру.
В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в результате конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине".
Вместе с тем в полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной ненависти, и связано ли было нападение с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина являются супругами.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и "принято решение в соответствии с законодательством".