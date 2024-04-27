https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942850305.html

В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО

В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО - РИА Новости, 27.04.2024

В Ростове-на-Дону задержали мужчин, подозреваемых в избиении ветерана СВО

Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:54

2024-04-27T20:54

2024-04-27T21:05

происшествия

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Ростовские полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении местного жителя и женщины, предположительно его супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. "Сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Суворовском микрорайоне города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. В субботу в соцсетях была опубликована информация о том, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону толпа из нескольких злоумышленников избила ветерана спецоперации и его супругу. Сообщалось, что у женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные ушибы головы. Со слов женщины, ее супруг награждён медалью за взятие Бахмута, при этом нападавшие якобы выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на камеру. В полиции подтвердили, что им поступило сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне, и что задержаны трое мужчин, которые в результате конфликта "нанесли травмы мужчине и женщине". Вместе с тем в полиции не уточнили, возник ли конфликт на почве межнациональной ненависти, и связано ли было нападение с участием ростовчанина в спецоперации. Также нет официального подтверждения, что пострадавшие мужчина и женщина являются супругами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и "принято решение в соответствии с законодательством".

https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html

https://ria.ru/20240425/chuvashiya-1942292313.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону