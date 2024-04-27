https://ria.ru/20240427/yuzhnaya-1942785581.html

Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат

Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат - РИА Новости, 27.04.2024

Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю отразили 19 атак ВСУ и уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:13

2024-04-27T16:13

2024-04-27T16:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

клещеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю отразили 19 атак ВСУ и уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. "Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и 22 полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по данным ведомства, отражены 19 контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28-й, 33-й, 41-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.

https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941497972.html

донецкая народная республика

россия

клещеевка

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донецкая народная республика, россия, клещеевка, вооруженные силы украины