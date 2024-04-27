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Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 27.04.2024 (обновлено: 16:35 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/yuzhnaya-1942785581.html
Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат
Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат - РИА Новости, 27.04.2024
Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю отразили 19 атак ВСУ и уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:13
2024-04-27T16:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю отразили 19 атак ВСУ и уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. "Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и 22 полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по данным ведомства, отражены 19 контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28-й, 33-й, 41-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941497972.html
донецкая народная республика
россия
клещеевка
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донецкая народная республика, россия, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" за неделю уничтожили более 3890 украинских солдат

Подразделения группировки "Южная" за неделю уничтожили более 3890 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю отразили 19 атак ВСУ и уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и 22 полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, по данным ведомства, отражены 19 контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28-й, 33-й, 41-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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