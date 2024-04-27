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Проект о новом режиме миграционной высылки могут рассмотреть приоритетно
Проект о новом режиме миграционной высылки могут рассмотреть приоритетно - РИА Новости, 27.04.2024
Проект о новом режиме миграционной высылки могут рассмотреть приоритетно
Законопроект о новом правовом режиме миграционной высылки может быть рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, сообщил в субботу РИА Новости один из авторов... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:39
2024-04-27T17:39
2024-04-27T17:39
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константин затулин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Законопроект о новом правовом режиме миграционной высылки может быть рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, сообщил в субботу РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. "Он и будет рассматриваться, я уверен, в приоритетном порядке", - сказал Затулин. Депутат отметил, что законопроект может быть рассмотрен уже на следующем заседании Совета Госдумы, которое пройдет 6 мая, после чего представлен в профильном комитете и внесен на первое чтение. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин затулин, госдума рф
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ
Проект о новом режиме миграционной высылки могут рассмотреть приоритетно
Затулин: проект нового режима миграционной высылки могут рассмотреть приоритетно