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Выплаты медработникам и студентам-медикам Вологодчины планируют увеличить
Выплаты медработникам и студентам-медикам Вологодчины планируют увеличить - РИА Новости, 27.04.2024
Выплаты медработникам и студентам-медикам Вологодчины планируют увеличить
В Вологодской области разработали новый проект мер социальной поддержки для медицинских работников, студентов, ординаторов, это позволит решить кадровый вопрос... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:16
2024-04-27T18:16
2024-04-27T18:16
вологодская область
вологда
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георгий филимонов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Вологодской области разработали новый проект мер социальной поддержки для медицинских работников, студентов, ординаторов, это позволит решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства."Новые меры поддержки направлены на решение кадрового вопроса в здравоохранении. Благодаря программе "Стратегия 2.0" мы сможем кардинально изменить подход привлечения медицинских кадров. Планируем в два раза увеличить выплаты по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также выплаты студентам-медикам, в том числе компенсацию оплаты ординатуры", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что все изменения будут рассмотрены на сессии Законодательного Собрания области.В частности, с июля этого года новый размер единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" составит от 2,5 до 3 миллионов рублей и от 1 до 1,5 миллиона рублей соответственно.Кроме того, будут введены единовременные выплаты врачам наиболее востребованных специальностей при трудоустройстве в медицинские организации Вологды и Череповца: врачам в размере 1 миллион рублей, среднему медицинскому персоналу – 500 тысяч рублей.В первые три года после окончания обучения и трудоустройства врачам всех специальностей будут предоставлены выплаты в 10 тысяч рублей ежемесячно, средним медработникам - 8 тысяч. Ранее эта мера поддержки была доступна только врачам-педиатрам, участковым, терапевтам, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи.Помимо этого, студенты, обучающиеся по целевому направлению с последующим трудоустройством в медорганизации Вологодской области будут получать ежемесячные выплаты до 6 тысяч рублей, ординаторы - 8 тысяч рублей. Компенсация суммы оплаты ординатуры увеличится до 300 тысяч рублей.Сейчас в медицинских организациях Вологодской области не хватает 285 врачей и 340 специалистов со средним профессиональным образованием. Наиболее востребованы: врачи-терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи – реаниматологи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Вологодская область
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Вологодской области разработали новый проект мер социальной поддержки для медицинских работников, студентов, ординаторов, это позволит решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Новые меры поддержки направлены на решение кадрового вопроса в здравоохранении. Благодаря программе "Стратегия 2.0" мы сможем кардинально изменить подход привлечения медицинских кадров. Планируем в два раза увеличить выплаты по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также выплаты студентам-медикам, в том числе компенсацию оплаты ординатуры", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что все изменения будут рассмотрены на сессии Законодательного Собрания области.
В частности, с июля этого года новый размер единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" составит от 2,5 до 3 миллионов рублей и от 1 до 1,5 миллиона рублей соответственно.
Кроме того, будут введены единовременные выплаты врачам наиболее востребованных специальностей при трудоустройстве в медицинские организации Вологды
и Череповца
: врачам в размере 1 миллион рублей, среднему медицинскому персоналу – 500 тысяч рублей.
В первые три года после окончания обучения и трудоустройства врачам всех специальностей будут предоставлены выплаты в 10 тысяч рублей ежемесячно, средним медработникам - 8 тысяч. Ранее эта мера поддержки была доступна только врачам-педиатрам, участковым, терапевтам, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи.
Помимо этого, студенты, обучающиеся по целевому направлению с последующим трудоустройством в медорганизации Вологодской области будут получать ежемесячные выплаты до 6 тысяч рублей, ординаторы - 8 тысяч рублей. Компенсация суммы оплаты ординатуры увеличится до 300 тысяч рублей.
Сейчас в медицинских организациях Вологодской области не хватает 285 врачей и 340 специалистов со средним профессиональным образованием. Наиболее востребованы: врачи-терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи – реаниматологи.