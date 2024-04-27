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Выплаты медработникам и студентам-медикам Вологодчины планируют увеличить

Выплаты медработникам и студентам-медикам Вологодчины планируют увеличить - РИА Новости, 27.04.2024

Выплаты медработникам и студентам-медикам Вологодчины планируют увеличить

В Вологодской области разработали новый проект мер социальной поддержки для медицинских работников, студентов, ординаторов, это позволит решить кадровый вопрос... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:16

2024-04-27T18:16

2024-04-27T18:16

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

вологодская область

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Вологодской области разработали новый проект мер социальной поддержки для медицинских работников, студентов, ординаторов, это позволит решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства."Новые меры поддержки направлены на решение кадрового вопроса в здравоохранении. Благодаря программе "Стратегия 2.0" мы сможем кардинально изменить подход привлечения медицинских кадров. Планируем в два раза увеличить выплаты по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также выплаты студентам-медикам, в том числе компенсацию оплаты ординатуры", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что все изменения будут рассмотрены на сессии Законодательного Собрания области.В частности, с июля этого года новый размер единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" составит от 2,5 до 3 миллионов рублей и от 1 до 1,5 миллиона рублей соответственно.Кроме того, будут введены единовременные выплаты врачам наиболее востребованных специальностей при трудоустройстве в медицинские организации Вологды и Череповца: врачам в размере 1 миллион рублей, среднему медицинскому персоналу – 500 тысяч рублей.В первые три года после окончания обучения и трудоустройства врачам всех специальностей будут предоставлены выплаты в 10 тысяч рублей ежемесячно, средним медработникам - 8 тысяч. Ранее эта мера поддержки была доступна только врачам-педиатрам, участковым, терапевтам, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи.Помимо этого, студенты, обучающиеся по целевому направлению с последующим трудоустройством в медорганизации Вологодской области будут получать ежемесячные выплаты до 6 тысяч рублей, ординаторы - 8 тысяч рублей. Компенсация суммы оплаты ординатуры увеличится до 300 тысяч рублей.Сейчас в медицинских организациях Вологодской области не хватает 285 врачей и 340 специалистов со средним профессиональным образованием. Наиболее востребованы: врачи-терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи – реаниматологи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов