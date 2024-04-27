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Священник ответил на вопрос о необходимости пасхальных выходных - РИА Новости, 27.04.2024
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Религия
 
16:48 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/vykhodnye-1942793926.html
Священник ответил на вопрос о необходимости пасхальных выходных
Священник ответил на вопрос о необходимости пасхальных выходных - РИА Новости, 27.04.2024
Священник ответил на вопрос о необходимости пасхальных выходных
Сложно говорить о введении государственных выходных на Страстную неделю, но верующие могут взять отгул на работе, заявил руководитель информационной службы... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:48
2024-04-27T16:48
религия
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
московский патриархат
великий пост
религия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сложно говорить о введении государственных выходных на Страстную неделю, но верующие могут взять отгул на работе, заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.В пятницу 26 апреля завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней –Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.Священник отметил, что праздник Пасхи собирает огромное количество людей в храмах и "православные христиане знают, что он начинается не в саму пасхальную ночь, но по крайней мере с дней Страстной недели (с 29 апреля в этом году), а может быть, даже можно сказать, что и с сегодняшнего дня – с Лазаревой субботы" (в этом году 28 апреля - ред.)."Делать общегосударственные выходные применительно к пасхальному циклу было бы сложно. Тогда государство должно было бы учитывать не только какие-то обстоятельства в гражданской жизни в своих трудовых календарях, да, но и обстоятельства Пасхалии, которая из года в год приходится на разное время. В этом году она совпадает с выходными днями, когда-то не совпадает. Понятно, что для государства это будет довольно трудоемкая история", - сказал Волков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Вместе с тем, он заметил, что работодатели могли бы давать верующим выходные или послабления на работе в некоторые дни Страстной седмицы, чтобы они могли посетить храм. По его словам, обычно в храмах призывают брать отгулы особенно в Великую пятницу и в день Великого четверга - день установления евхаристии. "В этот день все православные христиане призываются к причастию Тела и Крови Христовых, и мы вполне себе можем благословлять, советовать людям брать отгулы выходные в счет отпуска или как-то еще именно на этот всегда будний день", - сказал Волков.В свою очередь заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что в некоторых государствах с христианским большинством есть государственные праздники в предшествующую дню Святой Пасхи неделю, а Светлый понедельник является выходным днем, "то есть такая практика, в принципе, в некоторых странах существует, и она, в общем-то, является вполне обоснованной". "Но я думаю, что требование новых выходных дней должно осуществляться на основе некоего общественного консенсуса", - сказал Кипшидзе.
https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20240427/post-1850387242.html
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иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, московский патриархат, великий пост , религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Великий пост , Религия
Священник ответил на вопрос о необходимости пасхальных выходных

Священник Александр Волков: на Страстную неделю можно взять отгул на работе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сложно говорить о введении государственных выходных на Страстную неделю, но верующие могут взять отгул на работе, заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
В пятницу 26 апреля завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней –Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.
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Священник отметил, что праздник Пасхи собирает огромное количество людей в храмах и "православные христиане знают, что он начинается не в саму пасхальную ночь, но по крайней мере с дней Страстной недели (с 29 апреля в этом году), а может быть, даже можно сказать, что и с сегодняшнего дня – с Лазаревой субботы" (в этом году 28 апреля - ред.).
"Делать общегосударственные выходные применительно к пасхальному циклу было бы сложно. Тогда государство должно было бы учитывать не только какие-то обстоятельства в гражданской жизни в своих трудовых календарях, да, но и обстоятельства Пасхалии, которая из года в год приходится на разное время. В этом году она совпадает с выходными днями, когда-то не совпадает. Понятно, что для государства это будет довольно трудоемкая история", - сказал Волков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Вместе с тем, он заметил, что работодатели могли бы давать верующим выходные или послабления на работе в некоторые дни Страстной седмицы, чтобы они могли посетить храм. По его словам, обычно в храмах призывают брать отгулы особенно в Великую пятницу и в день Великого четверга - день установления евхаристии. "В этот день все православные христиане призываются к причастию Тела и Крови Христовых, и мы вполне себе можем благословлять, советовать людям брать отгулы выходные в счет отпуска или как-то еще именно на этот всегда будний день", - сказал Волков.
В свою очередь заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что в некоторых государствах с христианским большинством есть государственные праздники в предшествующую дню Святой Пасхи неделю, а Светлый понедельник является выходным днем, "то есть такая практика, в принципе, в некоторых странах существует, и она, в общем-то, является вполне обоснованной". "Но я думаю, что требование новых выходных дней должно осуществляться на основе некоего общественного консенсуса", - сказал Кипшидзе.
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