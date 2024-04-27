https://ria.ru/20240427/vydvorenie-1942854138.html

В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев

В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024

В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев

В Госдуму внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, документ доступен в РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T21:45

2024-04-27T21:45

2024-04-27T22:07

россия

госдума рф

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мигранты

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, документ доступен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" <...> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Как отмечается, эта новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранцев в суды, и позволит оперативно выдворять с территории страны мигрантов, нарушивших российское законодательство.Кроме того, сегодня в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. На иностранцев, в отношении которых применят режим высылки, наложат сразу несколько ограничений. Так, они не смогут менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Помимо этого, предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, мигранты