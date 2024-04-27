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В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024
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21:45 27.04.2024 (обновлено: 22:07 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vydvorenie-1942854138.html
В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев
В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024
В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев
В Госдуму внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, документ доступен в РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:45
2024-04-27T22:07
россия
госдума рф
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мигранты
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, документ доступен в думской электронной базе. &quot;Проект федерального закона &quot;О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях&quot; &lt;...&gt; направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)&quot;, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Как отмечается, эта новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранцев в суды, и позволит оперативно выдворять с территории страны мигрантов, нарушивших российское законодательство.Кроме того, сегодня в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. На иностранцев, в отношении которых применят режим высылки, наложат сразу несколько ограничений. Так, они не смогут менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Помимо этого, предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.
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россия, госдума рф, мигранты
Россия, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Мигранты
В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев

В Госдуму внесли проект о праве МВД принимать решение о выдворении иностранцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта
Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, документ доступен в думской электронной базе.
«

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" <...> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Как отмечается, эта новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранцев в суды, и позволит оперативно выдворять с территории страны мигрантов, нарушивших российское законодательство.
Кроме того, сегодня в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. На иностранцев, в отношении которых применят режим высылки, наложат сразу несколько ограничений.
Так, они не смогут менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.
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Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.
Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
Помимо этого, предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГосдума РФМигранты
 
 
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