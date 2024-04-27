https://ria.ru/20240427/vsu-1942748700.html

Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT

Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT - РИА Новости, 27.04.2024

Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT

Запад после выделения новой помощи Украине будет давить на Киев и требовать, чтобы украинские военные добивались успехов на фронте, чтобы оправдать перед... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:59

2024-04-27T13:59

2024-04-27T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

выборы президента сша — 2024

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад после выделения новой помощи Украине будет давить на Киев и требовать, чтобы украинские военные добивались успехов на фронте, чтобы оправдать перед выборами в США в этом году передачу помощи, говорится в материале в газете Financial Times. "Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи", - говорится в материале обозревателя и писателя Лоуренса Фридмана. Автор при этом считает маловероятным, что новая помощь США Украине сможет помочь противостоять наступлению России, возможно, его смогут лишь замедлить. Кроме того, отмечается, что украинским войскам понадобится время, чтобы оправиться от сложного начала года, также наблюдаются проблемы в наборе новых солдат и в вопросе командования. Киеву нужно бережно распределять поставляемые в рамках новой помощи ресурсы, так как там не могут быть уверены в следующих пакетах, добавляет автор. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, выборы президента сша — 2024, вооруженные силы украины