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Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/vsu-1942748700.html
Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT
Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT - РИА Новости, 27.04.2024
Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT
Запад после выделения новой помощи Украине будет давить на Киев и требовать, чтобы украинские военные добивались успехов на фронте, чтобы оправдать перед... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:59
2024-04-27T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
выборы президента сша — 2024
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад после выделения новой помощи Украине будет давить на Киев и требовать, чтобы украинские военные добивались успехов на фронте, чтобы оправдать перед выборами в США в этом году передачу помощи, говорится в материале в газете Financial Times. "Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи", - говорится в материале обозревателя и писателя Лоуренса Фридмана. Автор при этом считает маловероятным, что новая помощь США Украине сможет помочь противостоять наступлению России, возможно, его смогут лишь замедлить. Кроме того, отмечается, что украинским войскам понадобится время, чтобы оправиться от сложного начала года, также наблюдаются проблемы в наборе новых солдат и в вопросе командования. Киеву нужно бережно распределять поставляемые в рамках новой помощи ресурсы, так как там не могут быть уверены в следующих пакетах, добавляет автор. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, сша, украина, выборы президента сша — 2024, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Выборы президента США — 2024, Вооруженные силы Украины
Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишет FT

FT: Запад потребует успехов ВСУ, чтобы оправдать передачу помощи перед выборами

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад после выделения новой помощи Украине будет давить на Киев и требовать, чтобы украинские военные добивались успехов на фронте, чтобы оправдать перед выборами в США в этом году передачу помощи, говорится в материале в газете Financial Times.
"Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи", - говорится в материале обозревателя и писателя Лоуренса Фридмана.
Автор при этом считает маловероятным, что новая помощь США Украине сможет помочь противостоять наступлению России, возможно, его смогут лишь замедлить. Кроме того, отмечается, что украинским войскам понадобится время, чтобы оправиться от сложного начала года, также наблюдаются проблемы в наборе новых солдат и в вопросе командования. Киеву нужно бережно распределять поставляемые в рамках новой помощи ресурсы, так как там не могут быть уверены в следующих пакетах, добавляет автор.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВыборы президента США — 2024Вооруженные силы Украины
 
 
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