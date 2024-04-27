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Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.04.2024
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:01
2024-04-27T16:01
2024-04-27T16:20
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи