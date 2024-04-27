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Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 27.04.2024 (обновлено: 16:20 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/voyska-1942782792.html
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.04.2024
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:01
2024-04-27T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией, пишет NYT
14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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