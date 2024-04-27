https://ria.ru/20240427/voyska-1942782792.html

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.04.2024

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:01

2024-04-27T16:01

2024-04-27T16:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины