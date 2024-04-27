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Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.04.2024

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:06

2024-04-27T16:06

2024-04-27T16:39

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник потерял до 825 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 825 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, угледар