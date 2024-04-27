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Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.04.2024
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16:06 27.04.2024 (обновлено: 16:39 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vostok-1942784033.html
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.04.2024
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:06
2024-04-27T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник потерял до 825 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 825 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Угледар
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения "Востока" улучшили положение, ВСУ за неделю потеряли до 825 бойцов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник потерял до 825 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 825 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаУгледар
 
 
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