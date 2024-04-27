https://ria.ru/20240427/vostok-1942784033.html
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.04.2024
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:06
2024-04-27T16:06
2024-04-27T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
угледар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909086034_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_88454a759306c8ff82fc4a977b3689a6.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести различных украинских бригад, противник потерял до 825 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 825 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240427/rf-1942784294.html
россия
украина
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909086034_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d0df58c4cffe1111bde834d2ecde190f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Угледар
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения "Востока" улучшили положение, ВСУ за неделю потеряли до 825 бойцов