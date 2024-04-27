https://ria.ru/20240427/voskresil-1942587567.html

Иеромонах-реаниматолог рассказал, зачем Иисус воскресил Лазаря

Иеромонах-реаниматолог рассказал, зачем Иисус воскресил Лазаря - РИА Новости, 27.04.2024

Иеромонах-реаниматолог рассказал, зачем Иисус воскресил Лазаря

Иисус Христос воскресил Лазаря, умершего за четыре дня до этого, из жалости к нему и его семье, а также чтобы окружавшие люди поверили в него, сегодня эта... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:30

2024-04-27T04:30

2024-04-27T04:30

религия

иерусалим

кипр

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Иисус Христос воскресил Лазаря, умершего за четыре дня до этого, из жалости к нему и его семье, а также чтобы окружавшие люди поверили в него, сегодня эта история убеждает верующих, что Господь – Бог живых, что смерти нет, но есть бессмертие души, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).РЕАНИМАЦИЯ ИЛИ ВОСКРЕШЕНИЕВ Русской православной церкви в этом году Лазарева суббота приходится на 27 апреля, в этот день вспоминают евангельскую историю о воскрешении Спасителем своего друга – Лазаря, бывшего мертвым уже четверо суток. Согласно церковному преданию, Лазарь уехал на Кипр, впоследствии апостолы назначили его епископом."Оживление четырехдневного трупа - это "эксклюзив". Сегодня протокол реанимационных мероприятий предусматривает 30 минут, если нет сердечной деятельности. Есть ситуации, когда реанимацию ведут дольше - у переохлажденных, находящихся под действием токсических препаратов и так далее. Бывают случаи, что реанимация длится долго и человек оживает и через два часа, но это выглядит не так, что труп лежал, к нему подошли, качнули пару раз, и он ожил. Конечно, молитва всегда помогает, во время реанимации мы стараемся молиться, но такого, что помолился – и четырехдневный труп встал – не бывает", - рассказал иеромонах Феодорит.Он заметил, что Господь появляется в доме Марфы и Марии, лишь через четыре дня после смерти Лазаря, "несмотря на то, что Бог знает все, и о его смерти тоже". "Житейская сторона воскрешения Лазаря в том, что Господь сделал это по любви к Марфе, Марии и их брату Лазарю, к этой семье, ведь это его друзья, он сжалился над ними. Но есть и духовная сторона", - считает иеромонах.Он напомнил, что Спаситель совершил за свою земную жизнь несколько воскрешений, они описаны в Евангелии. Первое - воскрешение дочери Иаира, когда Господь приходит сразу после ее смерти и говорит, что девица не умерла, но спит. Потом, продолжил иеромонах, он воскрешает сына вдовы, "который умер либо в тот же день, либо накануне, то есть спустя некоторое время после смерти", и только потом - четырехдневного Лазаря."То есть он как бы показывает свою силу постепенно, что он - Бог живых, господин и жизни, и смерти, что для Бога нет мертвых, что смерти нет, есть бессмертие души. Также Господь воскресил Лазаря, чтобы окружающие люди в него уверовали. Сегодня эта история убеждает верующих, что Господь - есть Бог живых", - заключил собеседник агентства.ЛАЗАРЕВА СУББОТАСогласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус подошел к пещере, в которой был погребен Лазарь и приказал убрать закрывавший вход камень.Евангелист Иоанн пишет об этом так: "Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! Благодарю Тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон! И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами… Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него".Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная неделя, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - рыбу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, кипр, иисус христос, русская православная церковь, религия