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Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма - РИА Новости, 27.04.2024
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11:29 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/volodin-1942707647.html
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма - РИА Новости, 27.04.2024
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:29
2024-04-27T11:29
россия
вячеслав володин
госдума рф
день российского парламентаризма
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю с Днем российского парламентаризма. Народное представительство в нашей стране имеет многовековую историю. Развиваясь и совершенствуясь, институт парламентаризма стал неотъемлемой частью публичной власти", - написано в публикации. Володин отметил, что многопартийная система в России повышает эффективность законотворчества и ответственность депутатов перед избирателями. "Законодательно обеспечивая достижение национальных целей, безопасность и благополучие граждан, депутаты всех уровней вносят вклад в консолидацию общества, укрепление суверенитета, развитие России. Желаю успехов и всего самого доброго", - заключил он.
https://ria.ru/20240427/mishustin-1942695644.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, день российского парламентаризма, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День российского парламентаризма, Политика
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

Володин поздравил представителей народа с Днем российского парламентаризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД.
"Поздравляю с Днем российского парламентаризма. Народное представительство в нашей стране имеет многовековую историю. Развиваясь и совершенствуясь, институт парламентаризма стал неотъемлемой частью публичной власти", - написано в публикации.
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Володин отметил, что многопартийная система в России повышает эффективность законотворчества и ответственность депутатов перед избирателями.
"Законодательно обеспечивая достижение национальных целей, безопасность и благополучие граждан, депутаты всех уровней вносят вклад в консолидацию общества, укрепление суверенитета, развитие России. Желаю успехов и всего самого доброго", - заключил он.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФДень российского парламентаризмаПолитика
 
 
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