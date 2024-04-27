https://ria.ru/20240427/volodin-1942707647.html
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма - РИА Новости, 27.04.2024
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:29
2024-04-27T11:29
2024-04-27T11:29
россия
вячеслав володин
госдума рф
день российского парламентаризма
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю с Днем российского парламентаризма. Народное представительство в нашей стране имеет многовековую историю. Развиваясь и совершенствуясь, институт парламентаризма стал неотъемлемой частью публичной власти", - написано в публикации. Володин отметил, что многопартийная система в России повышает эффективность законотворчества и ответственность депутатов перед избирателями. "Законодательно обеспечивая достижение национальных целей, безопасность и благополучие граждан, депутаты всех уровней вносят вклад в консолидацию общества, укрепление суверенитета, развитие России. Желаю успехов и всего самого доброго", - заключил он.
https://ria.ru/20240427/mishustin-1942695644.html
https://ria.ru/20231203/volodin-1913423406.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, день российского парламентаризма, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День российского парламентаризма, Политика
Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
Володин поздравил представителей народа с Днем российского парламентаризма