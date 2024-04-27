https://ria.ru/20240427/volodin-1942707647.html

Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма - РИА Новости, 27.04.2024

Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:29

2024-04-27T11:29

2024-04-27T11:29

россия

вячеслав володин

госдума рф

день российского парламентаризма

политика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма представителей народа, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю с Днем российского парламентаризма. Народное представительство в нашей стране имеет многовековую историю. Развиваясь и совершенствуясь, институт парламентаризма стал неотъемлемой частью публичной власти", - написано в публикации. Володин отметил, что многопартийная система в России повышает эффективность законотворчества и ответственность депутатов перед избирателями. "Законодательно обеспечивая достижение национальных целей, безопасность и благополучие граждан, депутаты всех уровней вносят вклад в консолидацию общества, укрепление суверенитета, развитие России. Желаю успехов и всего самого доброго", - заключил он.

https://ria.ru/20240427/mishustin-1942695644.html

https://ria.ru/20231203/volodin-1913423406.html

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Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, день российского парламентаризма, политика