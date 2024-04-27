https://ria.ru/20240427/vnukovo-1942709213.html
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации - РИА Новости, 27.04.2024
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации
Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва во "Внуково" недостоверна, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:33
2024-04-27T11:33
2024-04-27T11:50
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва во "Внуково" недостоверна, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, предварительно, на электронную почту пришло анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из терминалов "Внуково", были эвакуированы 550 человек, идет проверка."Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240420/kaluga-1941271068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва во "Внуково" недостоверна, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, предварительно, на электронную почту пришло анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из терминалов "Внуково", были эвакуированы 550 человек, идет проверка.
"Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт "Внуково
" работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.