https://ria.ru/20240427/vnukovo-1942709213.html

Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации

Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации - РИА Новости, 27.04.2024

Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации

Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва во "Внуково" недостоверна, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:33

2024-04-27T11:33

2024-04-27T11:50

происшествия

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва во "Внуково" недостоверна, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, предварительно, на электронную почту пришло анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из терминалов "Внуково", были эвакуированы 550 человек, идет проверка."Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240420/kaluga-1941271068.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, внуково (аэропорт)