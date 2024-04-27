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В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам - РИА Новости, 27.04.2024
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12:16 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/vetnam-1942718609.html
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам - РИА Новости, 27.04.2024
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам
Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:16
2024-04-27T12:16
вьетнам
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой конкретики на этот счет нет. Вьетнам – это наш хороший партнер. Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
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вьетнам, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам

Песков: конкретики о сроках возможной поездки президента Путина во Вьетнам нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока никакой конкретики на этот счет нет. Вьетнам – это наш хороший партнер. Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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ВьетнамРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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