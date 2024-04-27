https://ria.ru/20240427/vetnam-1942718609.html

В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам

В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам - РИА Новости, 27.04.2024

В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам

Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:16

2024-04-27T12:16

2024-04-27T12:16

вьетнам

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой конкретики на этот счет нет. Вьетнам – это наш хороший партнер. Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html

вьетнам

россия

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Варвара Скокшина

вьетнам, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире