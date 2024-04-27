https://ria.ru/20240427/vetnam-1942718609.html
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам - РИА Новости, 27.04.2024
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам
Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:16
2024-04-27T12:16
2024-04-27T12:16
вьетнам
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пока никакой конкретики о сроках и содержании возможной поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой конкретики на этот счет нет. Вьетнам – это наш хороший партнер. Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a94fdb5ea33416986ddb344ee6a184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не знают сроков возможной поездки президента Путина во Вьетнам
Песков: конкретики о сроках возможной поездки президента Путина во Вьетнам нет