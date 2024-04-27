В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе
Погранкомитет Белоруссии: Литва и Латвия вербуют россиян и белорусов на границе
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобили на КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили на КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов и россиян на границе.
В целом, по его словам, обстановка на границе с Польшей и государствами Балтии развивается под влиянием угроз военного характера. "Наращивается военная группировка НАТО, в том числе в рамках проводимых многонациональных учений. Активно используется литовский полигон "Пабраде", который размещен всего в 10 километрах от нашей границы", - отметил глава комитета.
Он подчеркнул, что на границе со странами ЕС "сохраняется и миграционное давление". "В первую очередь со стороны Польши и Латвии, которые продолжают насильственно вытеснять мигрантов на нашу территорию. Это сопровождается чрезмерным применением к мигрантам физической силы и специальных средств, травлей служебными животными. Зачастую это приводит к гибели людей, особенно в холодное время года", - сказал он. Глава комитета отметил, что фиксируется всплеск таких фактов. В целом, по его данным, с 2021 года в результате преступных действий сопредельных стран на границе погибло более 50 мигрантов.