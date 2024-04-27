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В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе - РИА Новости, 27.04.2024
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15:23 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/verbovka-1942775683.html
В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе
В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе - РИА Новости, 27.04.2024
В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе
Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов и россиян РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:23
2024-04-27T15:23
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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов и россиян на границе. "В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии", - сказал Молостов в интервью агентству Белта. В целом, по его словам, обстановка на границе с Польшей и государствами Балтии развивается под влиянием угроз военного характера. "Наращивается военная группировка НАТО, в том числе в рамках проводимых многонациональных учений. Активно используется литовский полигон "Пабраде", который размещен всего в 10 километрах от нашей границы", - отметил глава комитета. Он подчеркнул, что на границе со странами ЕС "сохраняется и миграционное давление". "В первую очередь со стороны Польши и Латвии, которые продолжают насильственно вытеснять мигрантов на нашу территорию. Это сопровождается чрезмерным применением к мигрантам физической силы и специальных средств, травлей служебными животными. Зачастую это приводит к гибели людей, особенно в холодное время года", - сказал он. Глава комитета отметил, что фиксируется всплеск таких фактов. В целом, по его данным, с 2021 года в результате преступных действий сопредельных стран на границе погибло более 50 мигрантов.
https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html
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В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе

Погранкомитет Белоруссии: Литва и Латвия вербуют россиян и белорусов на границе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобили на КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе
Автомобили на КПП Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Автомобили на КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов и россиян на границе.
"В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии", - сказал Молостов в интервью агентству Белта.
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В целом, по его словам, обстановка на границе с Польшей и государствами Балтии развивается под влиянием угроз военного характера. "Наращивается военная группировка НАТО, в том числе в рамках проводимых многонациональных учений. Активно используется литовский полигон "Пабраде", который размещен всего в 10 километрах от нашей границы", - отметил глава комитета.
Он подчеркнул, что на границе со странами ЕС "сохраняется и миграционное давление". "В первую очередь со стороны Польши и Латвии, которые продолжают насильственно вытеснять мигрантов на нашу территорию. Это сопровождается чрезмерным применением к мигрантам физической силы и специальных средств, травлей служебными животными. Зачастую это приводит к гибели людей, особенно в холодное время года", - сказал он. Глава комитета отметил, что фиксируется всплеск таких фактов. В целом, по его данным, с 2021 года в результате преступных действий сопредельных стран на границе погибло более 50 мигрантов.
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