https://ria.ru/20240427/verbovka-1942775683.html

В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе

В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе - РИА Новости, 27.04.2024

В Минске обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов и россиян РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:23

2024-04-27T15:23

2024-04-27T15:23

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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов и россиян на границе. "В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии", - сказал Молостов в интервью агентству Белта. В целом, по его словам, обстановка на границе с Польшей и государствами Балтии развивается под влиянием угроз военного характера. "Наращивается военная группировка НАТО, в том числе в рамках проводимых многонациональных учений. Активно используется литовский полигон "Пабраде", который размещен всего в 10 километрах от нашей границы", - отметил глава комитета. Он подчеркнул, что на границе со странами ЕС "сохраняется и миграционное давление". "В первую очередь со стороны Польши и Латвии, которые продолжают насильственно вытеснять мигрантов на нашу территорию. Это сопровождается чрезмерным применением к мигрантам физической силы и специальных средств, травлей служебными животными. Зачастую это приводит к гибели людей, особенно в холодное время года", - сказал он. Глава комитета отметил, что фиксируется всплеск таких фактов. В целом, по его данным, с 2021 года в результате преступных действий сопредельных стран на границе погибло более 50 мигрантов.

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, латвия, белоруссия, россия