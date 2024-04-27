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В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации
В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации - РИА Новости, 27.04.2024
В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации
Трое несовершеннолетних повредили могилы участников специальной военной операции в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области, по данному факту... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:19
2024-04-27T11:19
2024-04-27T12:18
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Трое несовершеннолетних повредили могилы участников специальной военной операции в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Сообщение о том, что на кладбище в поселке Промышленная повреждены места захоронений участников специальной военной операции было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. На кадрах запечатлены разбитые портреты погибших бойцов, разоренные могилы и раскиданные венки и цветы. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета... по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений)", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи СК и сотрудники ГУМВД РФ по Кемеровской области в кратчайшие сроки установили причастность к инциденту трех несовершеннолетних. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.Как в свою очередь сообщает ГУМВД РФ по региону, полицейские установили и опросили местную жительницу, которая видела и смогла описать школьников, замеченных ею в районе кладбища. Также сотрудники полиции изучили распространенную в местных чатах запись с камеры видеорегистратора автобуса, на которой оказались запечатлены трое детей."В результате все трое несовершеннолетних полицейскими установлены и опрошены. Они пояснили, что пришли на кладбище, где захоронен погибший в ходе специальной военной операции отчим одного из детей, чтобы собрать с могил конфеты. Затем из шалости они стали камнями разбивать портреты на надгробьях. Установлено, что всего подростки повредили таким образом 18 мест захоронений", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html
https://ria.ru/20230924/memorial-1898297302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации
Трое подростков повредили могилы участников СВО в Кузбассе, возбуждено дело
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости.
Трое несовершеннолетних повредили могилы участников специальной военной операции в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ
по региону.
Сообщение о том, что на кладбище в поселке Промышленная повреждены места захоронений участников специальной военной операции было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. На кадрах запечатлены разбитые портреты погибших бойцов, разоренные могилы и раскиданные венки и цветы.
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета... по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи СК
и сотрудники ГУМВД РФ по Кемеровской области в кратчайшие сроки установили причастность к инциденту трех несовершеннолетних. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
Как в свою очередь сообщает ГУМВД РФ по региону, полицейские установили и опросили местную жительницу, которая видела и смогла описать школьников, замеченных ею в районе кладбища. Также сотрудники полиции изучили распространенную в местных чатах запись с камеры видеорегистратора автобуса, на которой оказались запечатлены трое детей.
"В результате все трое несовершеннолетних полицейскими установлены и опрошены. Они пояснили, что пришли на кладбище, где захоронен погибший в ходе специальной военной операции отчим одного из детей, чтобы собрать с могил конфеты. Затем из шалости они стали камнями разбивать портреты на надгробьях. Установлено, что всего подростки повредили таким образом 18 мест захоронений", – говорится в сообщении.