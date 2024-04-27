Рейтинг@Mail.ru
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 27.04.2024 (обновлено: 16:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vagenknekht-1942788124.html
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России
Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:26
2024-04-27T16:49
в мире
украина
россия
германия
сара вагенкнехт
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG."Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. &lt;…&gt; Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. В то время я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт", — отметила он.Вагенкнехт подчеркнула, что в настоящий момент Запад и Украина должны стремиться начать мирные переговоры. Она также добавила, что поставки оружия Киеву не приведут ВСУ к победе, а только затянут конфликт.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания — это угрожает безопасности страны.
https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html
https://ria.ru/20240427/bomby-1942738939.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России

Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к позиции России по Украине и НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.
"Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. В то время я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт", — отметила он.
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Новая цель: СМИ рассказали, что Россия уничтожила на Украине
14:36
Вагенкнехт подчеркнула, что в настоящий момент Запад и Украина должны стремиться начать мирные переговоры. Она также добавила, что поставки оружия Киеву не приведут ВСУ к победе, а только затянут конфликт.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания — это угрожает безопасности страны.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Стало бесполезным. СМИ раскрыли, чем Россия подавила оружие НАТО на Украине
13:24
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСара ВагенкнехтВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала