https://ria.ru/20240427/vagenknekht-1942788124.html

"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России

"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024

"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России

Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:26

2024-04-27T16:26

2024-04-27T16:49

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нато

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG."Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. В то время я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт", — отметила он.Вагенкнехт подчеркнула, что в настоящий момент Запад и Украина должны стремиться начать мирные переговоры. Она также добавила, что поставки оружия Киеву не приведут ВСУ к победе, а только затянут конфликт.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания — это угрожает безопасности страны.

https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html

https://ria.ru/20240427/bomby-1942738939.html

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