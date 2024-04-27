https://ria.ru/20240427/vagenknekht-1942788124.html
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России
Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:26
2024-04-27T16:26
2024-04-27T16:49
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG."Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. В то время я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт", — отметила он.Вагенкнехт подчеркнула, что в настоящий момент Запад и Украина должны стремиться начать мирные переговоры. Она также добавила, что поставки оружия Киеву не приведут ВСУ к победе, а только затянут конфликт.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания — это угрожает безопасности страны.
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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
"Они предупреждали": в Германии сделали неожиданное заявление о России
Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к позиции России по Украине и НАТО