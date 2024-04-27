https://ria.ru/20240427/utechka-1942782147.html
Роскомнадзор не получал информации об утечке данных сайта Kuchenland.ru
Роскомнадзор не получал информации об утечке данных сайта Kuchenland.ru - РИА Новости, 27.04.2024
Роскомнадзор не получал информации об утечке данных сайта Kuchenland.ru
Роскомнадзор не получал информации об утечке базы данных интернет-магазина товаров для дома Kuchenland.ru, а согласно закону компания должна была уведомить... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:56
2024-04-27T15:56
2024-04-27T15:56
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не получал информации об утечке базы данных интернет-магазина товаров для дома Kuchenland.ru, а согласно закону компания должна была уведомить ведомство об этом в течение суток, заявил регулятор РИА Новости. "Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов сообщить об этом в Роскомнадзор. По состоянию на 12.00 27 апреля 2024 года таких уведомлений в ведомство не поступило", - сообщил Роскомнадзор на запрос об утечке данных интернет-магазина Kuchenland.ru. В конце февраля Telegram-канал "Утечки информации" написал о произошедшей утечке базы данных клиентов и заказов интернет-магазина. Так, в нескольких файлах находились ФИО, 434 тысячи мобильных номеров, 242 тысячи адресов электронной почты, пароли, даты рождения, адреса доставки, IP-адреса, частичные номера банковских карты, стоимость и состав заказа. Позже этот канал сообщил о повторном "сливе" личных данных у Kuchenland.ru с актуальной информацией на 27 апреля. По сравнению с прошлой утечкой в новой появилось 33 тысячи новых уникальных телефонных номеров, при этом формат и набор данных полностью идентичен. Там предположили, что у злоумышленника мог остаться доступ к базе данных магазина.
https://ria.ru/20240405/kasperskiy-1938035992.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор не получал информации об утечке данных сайта Kuchenland.ru
Роскомнадзор не получал данных об утечке интернет-магазина Kuchenland.ru
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не получал информации об утечке базы данных интернет-магазина товаров для дома Kuchenland.ru, а согласно закону компания должна была уведомить ведомство об этом в течение суток, заявил регулятор РИА Новости.
«
"Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов сообщить об этом в Роскомнадзор. По состоянию на 12.00 27 апреля 2024 года таких уведомлений в ведомство не поступило", - сообщил Роскомнадзор на запрос об утечке данных интернет-магазина Kuchenland.ru.
В конце февраля Telegram-канал "Утечки информации" написал о произошедшей утечке базы данных клиентов и заказов интернет-магазина. Так, в нескольких файлах находились ФИО, 434 тысячи мобильных номеров, 242 тысячи адресов электронной почты, пароли, даты рождения, адреса доставки, IP-адреса, частичные номера банковских карты, стоимость и состав заказа.
Позже этот канал сообщил о повторном "сливе" личных данных у Kuchenland.ru с актуальной информацией на 27 апреля. По сравнению с прошлой утечкой в новой появилось 33 тысячи новых уникальных телефонных номеров, при этом формат и набор данных полностью идентичен. Там предположили, что у злоумышленника мог остаться доступ к базе данных магазина.