https://ria.ru/20240427/uroven-1942763830.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра - РИА Новости, 27.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на четыре сантиметра и к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 1201 сантиметра,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:41
2024-04-27T14:41
2024-04-27T14:41
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на четыре сантиметра и к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 1201 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня правительства, на 16.00 (14.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1201 сантиметр, с 8.00 (6.00) он вырос на четыре сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на четыре сантиметра
ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на четыре сантиметра и к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 1201 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале
.
Согласно данным гидрологического бюллетеня правительства, на 16.00 (14.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1201 сантиметр, с 8.00 (6.00) он вырос на четыре сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.