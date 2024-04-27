https://ria.ru/20240427/uroven-1942763830.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра - РИА Новости, 27.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1201 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на четыре сантиметра и к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 1201 сантиметра,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:41

2024-04-27T14:41

2024-04-27T14:41

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на четыре сантиметра и к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 1201 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня правительства, на 16.00 (14.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1201 сантиметр, с 8.00 (6.00) он вырос на четыре сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

ишим (река)

тюменская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024