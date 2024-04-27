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Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
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21:44 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/uprazdnenie-1942854004.html
Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР
Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:44
2024-04-27T21:44
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики. "Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы ДНР. Завершить ликвидацию министерства нужно до 1 августа.
https://ria.ru/20230924/tsenzura-1898311537.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР

Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики.
"Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы ДНР.
Завершить ликвидацию министерства нужно до 1 августа.
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