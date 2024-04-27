https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html

США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией, пишет NYT

США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией, пишет NYT - РИА Новости, 27.04.2024

США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией, пишет NYT

США оказывали давление на Украину, пытаясь добиться решения проблемы мобилизации, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:18

2024-04-27T14:18

2024-04-27T14:18

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США оказывали давление на Украину, пытаясь добиться решения проблемы мобилизации, сообщает газета New York Times. "Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе визита в Киев на этой неделе заявил, что усилия по мобилизации на Украине так же важны для стабилизации ситуации на фронте, как и поставки артиллерии. "Украине необходимо гарантировать, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - приводит издание слова О'Брайена. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, сша