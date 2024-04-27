https://ria.ru/20240427/ukraina-1942664667.html

Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры

Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 27.04.2024

Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в трех областях страны. Об этом сообщается в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:59

2024-04-27T07:59

2024-04-27T07:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

герман галущенко

дмитрий песков

днепропетровск

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в трех областях страны. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске. "Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны. В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Есть повреждения оборудования", - цитирует Минэнерго слова Галущенко в сообщении. Масштаб повреждений уточняется, отметил Галущенко. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в Компании заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/podpolschik-1942664497.html

https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), герман галущенко, дмитрий песков, днепропетровск, украина, россия, в мире