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Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 27.04.2024
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https://ria.ru/20240427/ukraina-1942664667.html
Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры
Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 27.04.2024
Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в трех областях страны. Об этом сообщается в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:59
2024-04-27T07:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
укрэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
герман галущенко
дмитрий песков
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в трех областях страны. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске. "Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны. В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Есть повреждения оборудования", - цитирует Минэнерго слова Галущенко в сообщении. Масштаб повреждений уточняется, отметил Галущенко. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в Компании заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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вооруженные силы украины, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), герман галущенко, дмитрий песков, днепропетровск, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Днепропетровск, Украина, Россия, В мире
Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры

Минэнерго Украины заявило об атаках на объекты инфраструктуры в трех областях

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в трех областях страны. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.
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"Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны. В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Есть повреждения оборудования", - цитирует Минэнерго слова Галущенко в сообщении.
Масштаб повреждений уточняется, отметил Галущенко.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в Компании заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкрэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Герман ГалущенкоДмитрий ПесковДнепропетровскУкраинаРоссияВ мире
 
 
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