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СМИ: Зеленский в 2023 году назвал спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи - РИА Новости, 27.04.2024
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03:14 27.04.2024 (обновлено: 05:59 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942652584.html
СМИ: Зеленский в 2023 году назвал спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи
СМИ: Зеленский в 2023 году назвал спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ: Зеленский в 2023 году назвал спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон еще в декабре 2023 года получил от Владимира Зеленского указание относительного крайнего срока, когда... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T03:14
2024-04-27T05:59
в мире
украина
россия
сша
майк джонсон
владимир зеленский
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон еще в декабре 2023 года получил от Владимира Зеленского указание относительного крайнего срока, когда американские законодатели должны одобрить выделение помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.Как следует из публикации, разговор Зеленского и Джонсона состоялся в декабре в ходе визита украинской делегации в Вашингтон, когда Киев пытался склонить законодателей одобрить буксовавший запрос американского президента Джо Байдена на помощь внешним союзникам США.В ходе двусторонней встречи спикер услышал от своего собеседника крайний срок, когда помощь должна быть одобрена. Зеленский, по словам осведомленного источника, тогда обозначил в качестве дедлайна "март или апрель", добавив, что после этого у ВСУ закончится оружие.По словам собеседников издания, Джонсон принял "крайний срок, как свой собственный" и в результате в апреле 2024 года вынес законопроект о новой программе финансирования Украины в объеме почти 61 миллиард долларов на обсуждение конгрессменов.Как отмечает газета, после прошедшей в декабре встречи Джонсон поставил задачу своей команде "сделать что-нибудь работоспособное к крайнему сроку". Выполнением задачи занимался советник Джонсона по национальной безопасности Джош Ходжес, который "написал описание стиля руководства президента России Владимира Путина и был одним из наиболее активных сторонников направления помощи Украине".Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html
https://ria.ru/20240427/mask-1942648555.html
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в мире, украина, россия, сша, майк джонсон, владимир зеленский, джо байден, нато, politico, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Майк Джонсон, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Politico, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский в 2023 году назвал спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи

Politico: Зеленский в 2023 году указал спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон еще в декабре 2023 года получил от Владимира Зеленского указание относительного крайнего срока, когда американские законодатели должны одобрить выделение помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Как следует из публикации, разговор Зеленского и Джонсона состоялся в декабре в ходе визита украинской делегации в Вашингтон, когда Киев пытался склонить законодателей одобрить буксовавший запрос американского президента Джо Байдена на помощь внешним союзникам США.
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В ходе двусторонней встречи спикер услышал от своего собеседника крайний срок, когда помощь должна быть одобрена. Зеленский, по словам осведомленного источника, тогда обозначил в качестве дедлайна "март или апрель", добавив, что после этого у ВСУ закончится оружие.
По словам собеседников издания, Джонсон принял "крайний срок, как свой собственный" и в результате в апреле 2024 года вынес законопроект о новой программе финансирования Украины в объеме почти 61 миллиард долларов на обсуждение конгрессменов.
Как отмечает газета, после прошедшей в декабре встречи Джонсон поставил задачу своей команде "сделать что-нибудь работоспособное к крайнему сроку". Выполнением задачи занимался советник Джонсона по национальной безопасности Джош Ходжес, который "написал описание стиля руководства президента России Владимира Путина и был одним из наиболее активных сторонников направления помощи Украине".
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Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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