https://ria.ru/20240427/udary-1942725448.html

"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу

"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу - РИА Новости, 27.04.2024

"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу

Россия демонстрирует Западу, что может помешать поставке американского оружия для нужд ВСУ, нанося удары по военным объектам на Украине, сообщает агентство... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:36

2024-04-27T12:36

2024-04-27T12:42

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авдеевка

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия демонстрирует Западу, что может помешать поставке американского оружия для нужд ВСУ, нанося удары по военным объектам на Украине, сообщает агентство Bloomberg."Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия", — подчеркнули в агентстве.Кроме того, российская армия одерживает верх, а на некоторых участках фронта значительно усилила продвижение в то время, как истощенные силы Киева находятся в ожидании американской техники, говорится в публикации. Отмечается, что российские бойцы начали активнее наступать и двигаться вперед после взятия Авдеевки.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с ЗалужнымПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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авдеевка

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в мире, украина, авдеевка, россия, вооруженные силы украины