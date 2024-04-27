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"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу - РИА Новости, 27.04.2024
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12:36 27.04.2024 (обновлено: 12:42 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/udary-1942725448.html
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу - РИА Новости, 27.04.2024
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу
Россия демонстрирует Западу, что может помешать поставке американского оружия для нужд ВСУ, нанося удары по военным объектам на Украине, сообщает агентство... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:36
2024-04-27T12:42
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия демонстрирует Западу, что может помешать поставке американского оружия для нужд ВСУ, нанося удары по военным объектам на Украине, сообщает агентство Bloomberg."Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия", — подчеркнули в агентстве.Кроме того, российская армия одерживает верх, а на некоторых участках фронта значительно усилила продвижение в то время, как истощенные силы Киева находятся в ожидании американской техники, говорится в публикации. Отмечается, что российские бойцы начали активнее наступать и двигаться вперед после взятия Авдеевки.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с ЗалужнымПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240427/zelenskaya-1942674939.html
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в мире, украина, авдеевка, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу

Bloomberg: Россия мешает притоку оружия из США ударами по объектам на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия демонстрирует Западу, что может помешать поставке американского оружия для нужд ВСУ, нанося удары по военным объектам на Украине, сообщает агентство Bloomberg.
"Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия", — подчеркнули в агентстве.
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Кроме того, российская армия одерживает верх, а на некоторых участках фронта значительно усилила продвижение в то время, как истощенные силы Киева находятся в ожидании американской техники, говорится в публикации. Отмечается, что российские бойцы начали активнее наступать и двигаться вперед после взятия Авдеевки.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
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