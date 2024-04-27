https://ria.ru/20240427/turisty-1942777077.html

Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, получили сроки

Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, получили сроки - РИА Новости, 27.04.2024

Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, получили сроки

Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, где похоронены 1200 воинов, погибших при штурме Кенигсберга, получили сроки в колонии-поселении, сообщила... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:31

2024-04-27T15:31

2024-04-27T16:33

происшествия

калининград

кенигсберг

ижевск

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КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, где похоронены 1200 воинов, погибших при штурме Кенигсберга, получили сроки в колонии-поселении, сообщила пресс-служба областного суда. "Приговором Ленинградского районного суда города Калининграда подсудимым с учетом роли каждого назначено наказание: Л. – в виде лишения свободы на срок 1 год; К. – в виде лишения свободы на срок 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Судом установлено, что в ночь на 27 февраля 2024 года житель Екатеринбурга Л. и жительница Ижевска К., находясь на территории братской могилы и мемориального ансамбля 1200 воинам, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, распивали алкоголь, прыгали через Вечный огонь и забрали возложенные на мемориал цветы. Отмечается что жительнице Ижевска предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 21 января 2028 года. В качестве смягчающих наказание Л. и К. обстоятельств суд учел то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности, вину признали, раскаялись в содеянном, имеют на иждивении несовершеннолетних детей. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

https://ria.ru/20240316/ogon-1933544644.html

https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925266846.html

калининград

кенигсберг

ижевск

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происшествия, калининград, кенигсберг, ижевск