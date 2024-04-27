Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, получили сроки
Туристы, осквернившие братскую могилу, получили сроки в колонии-поселении
Суд. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Туристы, осквернившие братскую могилу в Калининграде, где похоронены 1200 воинов, погибших при штурме Кенигсберга, получили сроки в колонии-поселении, сообщила пресс-служба областного суда.
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"Приговором Ленинградского районного суда города Калининграда подсудимым с учетом роли каждого назначено наказание: Л. – в виде лишения свободы на срок 1 год; К. – в виде лишения свободы на срок 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
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Судом установлено, что в ночь на 27 февраля 2024 года житель Екатеринбурга Л. и жительница Ижевска К., находясь на территории братской могилы и мемориального ансамбля 1200 воинам, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, распивали алкоголь, прыгали через Вечный огонь и забрали возложенные на мемориал цветы.
Отмечается что жительнице Ижевска предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 21 января 2028 года.
В качестве смягчающих наказание Л. и К. обстоятельств суд учел то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности, вину признали, раскаялись в содеянном, имеют на иждивении несовершеннолетних детей. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.