https://ria.ru/20240427/trevoga-1942655560.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T04:26
2024-04-27T04:26
2024-04-27T04:26
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Немногим ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позднее воздушная тревога распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. Согласно данным, сигнал тревоги начал распространяться по оставшимся областям с 4.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Немногим ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позднее воздушная тревога распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.
Согласно данным, сигнал тревоги начал распространяться по оставшимся областям с 4.18 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.