https://ria.ru/20240427/trenkan-1942723433.html

Поставляемое Западом оружие не поможет Украине, заявил французский генерал

Поставляемое Западом оружие не поможет Украине, заявил французский генерал - РИА Новости, 27.04.2024

Поставляемое Западом оружие не поможет Украине, заявил французский генерал

Поставляемое Западом Киеву в качестве военной поддержки вооружение не поможет украинским войскам, если они не смогут решить проблему нехватки личного состава,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:32

2024-04-27T12:32

2024-04-27T12:32

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Поставляемое Западом Киеву в качестве военной поддержки вооружение не поможет украинским войскам, если они не смогут решить проблему нехватки личного состава, заявил в субботу генерал Доминик Тренкан, возглавлявший ранее французскую военную миссию при ООН в эфире радиостанции Sud Radio."Давать оборудование, когда не хватает людей, не имеет смысла. И предоставлять людей, когда нет оборудования, тоже не имеет смысла. Так что не хватает и того, и того. Американцы и европейцы приложили усилия, чтобы поддержать Украину. Теперь Украине предстоит вложить человеческие ресурсы, чтобы добиться поставленных целей", - заявил он. Он также напомнил о ситуации во Франции, когда страна подверглась нападению Германии в 1914 году. По его словам, тогда страна мобилизовала четыре миллиона человек при населении в 34 миллиона, а сегодня Украина при сопоставимой численности населения мобилизовала 400 тысяч человек. "Конечно, события 1914 года не связаны с 2014, но что касается усилий по мобилизации, можно сказать, что Украине сегодня предстоит приложить значительные усилия", - добавил генерал. Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать позиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240427/general-1942662305.html

https://ria.ru/20240302/perelom-1930694588.html

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в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, оон, верховная рада украины, вооруженные силы украины