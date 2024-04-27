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На трассе Тюмень – Омск сделают дополнительную насыпь - РИА Новости, 27.04.2024
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18:34 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/trassa-1942820017.html
На трассе Тюмень – Омск сделают дополнительную насыпь
На трассе Тюмень – Омск сделают дополнительную насыпь - РИА Новости, 27.04.2024
На трассе Тюмень – Омск сделают дополнительную насыпь
Около трех километров дополнительной насыпи сделают на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск у села Абатское Тюменской области, где разлилась река Ишим,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:34
2024-04-27T18:34
происшествия
ишим (река)
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
тюмень
омск
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Около трех километров дополнительной насыпи сделают на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск у села Абатское Тюменской области, где разлилась река Ишим, чтобы исключить просачивание воды под асфальтом, сообщил губернатор Александр Моор. "Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь. … Работа идет сразу на трех участках дороги. Всего предстоит пройти около трех километров. В понедельник должны закончить", – прокомментировал ситуацию Моор в своем Telegram-канале. Дополнительную насыпь формируют экскаваторами. Погрузчики выравнивают и уплотняют грунт. Сверху спасатели закрывают насыпь пленкой и фиксируют все мешками. По словам Моора, такая технология уже показала свою эффективность. Ранее сообщалось, что около 6 километров федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе походит по пойме реки Ишим. Для защиты дороги от половодья по обеим ее сторонам обустроено 12,5 километра насыпи. В субботу губернатор сообщил, что уровень воды уже выше уровня самой дороги - идет небольшая фильтрация сквозь щебеночный слой под асфальтом, специалисты продолжают делать все, чтобы минимизировать риск прорыва трассы, которая защищает село от большой воды. По данным на 16.00 мск субботы уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1202 сантиметров, что на 242 сантиметра выше критического уровня для данного населенного пункта. В селе проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html
https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html
ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, тюмень, омск
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Тюмень, Омск
На трассе Тюмень – Омск сделают дополнительную насыпь

У трассы Тюмень — Омск сделают дополнительную насыпь для ее защиты от паводка

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Упорово Тюменской области
Село Упорово Тюменской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Упорово Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Около трех километров дополнительной насыпи сделают на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск у села Абатское Тюменской области, где разлилась река Ишим, чтобы исключить просачивание воды под асфальтом, сообщил губернатор Александр Моор.
«
"Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь. … Работа идет сразу на трех участках дороги. Всего предстоит пройти около трех километров. В понедельник должны закончить", – прокомментировал ситуацию Моор в своем Telegram-канале.
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Дополнительную насыпь формируют экскаваторами. Погрузчики выравнивают и уплотняют грунт. Сверху спасатели закрывают насыпь пленкой и фиксируют все мешками. По словам Моора, такая технология уже показала свою эффективность.
Ранее сообщалось, что около 6 километров федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе походит по пойме реки Ишим. Для защиты дороги от половодья по обеим ее сторонам обустроено 12,5 километра насыпи. В субботу губернатор сообщил, что уровень воды уже выше уровня самой дороги - идет небольшая фильтрация сквозь щебеночный слой под асфальтом, специалисты продолжают делать все, чтобы минимизировать риск прорыва трассы, которая защищает село от большой воды.
По данным на 16.00 мск субботы уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1202 сантиметров, что на 242 сантиметра выше критического уровня для данного населенного пункта. В селе проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024ТюменьОмск
 
 
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