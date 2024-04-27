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В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров - РИА Новости, 27.04.2024
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14:22 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/tovary-1942749873.html
В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров
В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров - РИА Новости, 27.04.2024
В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров
Около 400 товаров непродовольственной продукции местного производства продали в рамках акции "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:22
2024-04-27T14:22
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Около 400 товаров непродовольственной продукции местного производства продали в рамках акции "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства региона. Создателем и куратором акции стало министерство экономики региона. Теперь в Чите можно найти брендированную полку с продукцией местного производства. "К этой группе товаров мы относим строительные смеси и наполнитель для кошек. Такая продукция появилась на полках в середине марта", - сказал начальник отдела развития потребительского рынка региона Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, продано 135 мешков плиточного клея и 75 мешков штукатурно-кладочной смеси. Кроме того, продано 239 литров кошачьего наполнителя.
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Твой бизнес, Чита, Бизнес, Твой бизнес – новости, Забайкальский край

В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров

© Фото : министерство экономического развития Забайкальского краяВ Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров
В Чите в рамках акции Произведено в Забайкалье продали около 400 товаров - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : министерство экономического развития Забайкальского края
В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Около 400 товаров непродовольственной продукции местного производства продали в рамках акции "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства региона.
Создателем и куратором акции стало министерство экономики региона. Теперь в Чите можно найти брендированную полку с продукцией местного производства.
"К этой группе товаров мы относим строительные смеси и наполнитель для кошек. Такая продукция появилась на полках в середине марта", - сказал начальник отдела развития потребительского рынка региона Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, продано 135 мешков плиточного клея и 75 мешков штукатурно-кладочной смеси. Кроме того, продано 239 литров кошачьего наполнителя.
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