https://ria.ru/20240427/tovary-1942749873.html

В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров

В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров - РИА Новости, 27.04.2024

В Чите в рамках акции "Произведено в Забайкалье" продали около 400 товаров

Около 400 товаров непродовольственной продукции местного производства продали в рамках акции "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:22

2024-04-27T14:22

2024-04-27T14:22

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Около 400 товаров непродовольственной продукции местного производства продали в рамках акции "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства региона. Создателем и куратором акции стало министерство экономики региона. Теперь в Чите можно найти брендированную полку с продукцией местного производства. "К этой группе товаров мы относим строительные смеси и наполнитель для кошек. Такая продукция появилась на полках в середине марта", - сказал начальник отдела развития потребительского рынка региона Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, продано 135 мешков плиточного клея и 75 мешков штукатурно-кладочной смеси. Кроме того, продано 239 литров кошачьего наполнителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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