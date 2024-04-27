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Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области - РИА Новости, 27.04.2024
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14:59 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/tobol-1942770290.html
Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области
Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области - РИА Новости, 27.04.2024
Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области
Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:59
2024-04-27T14:59
происшествия
тобол (река)
тюменская область
коркино
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами, сообщил глава района Леонид Сауков. "Уровень воды в реке Тобол … в селе Коркино по состоянию на 14 часов (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра. Вода вышла на пойму по всей территории района. … В селе Коркино подтоплено 14 приусадебных участков. Здесь же водой затопило мост. На улице Буденного отрезанными остались 22 дома, из них три нежилые. Жители из этих домовладений переехали к родственникам или в ПВР", – сообщил Сауков в своем Telegram-канале. Также отмечается, что ниже по течению реки затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина, организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.
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тобол (река)
тюменская область
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происшествия, тобол (река), тюменская область, коркино, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Тюменская область, Коркино, Наводнения в России — 2024
Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области

Вода из Тобола вышла на пойму всей территории Упоровского района под Тюменью

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами, сообщил глава района Леонид Сауков.
"Уровень воды в реке Тобол … в селе Коркино по состоянию на 14 часов (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра. Вода вышла на пойму по всей территории района. … В селе Коркино подтоплено 14 приусадебных участков. Здесь же водой затопило мост. На улице Буденного отрезанными остались 22 дома, из них три нежилые. Жители из этих домовладений переехали к родственникам или в ПВР", – сообщил Сауков в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что ниже по течению реки затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина, организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.
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ПроисшествияТобол (река)Тюменская областьКоркиноНаводнения в России — 2024
 
 
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