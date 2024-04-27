https://ria.ru/20240427/tobol-1942770290.html

Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области

Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области - РИА Новости, 27.04.2024

Вода из Тобола вышла на пойму в Упоровском районе Тюменской области

Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:59

2024-04-27T14:59

2024-04-27T14:59

происшествия

тобол (река)

тюменская область

коркино

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами, сообщил глава района Леонид Сауков. "Уровень воды в реке Тобол … в селе Коркино по состоянию на 14 часов (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра. Вода вышла на пойму по всей территории района. … В селе Коркино подтоплено 14 приусадебных участков. Здесь же водой затопило мост. На улице Буденного отрезанными остались 22 дома, из них три нежилые. Жители из этих домовладений переехали к родственникам или в ПВР", – сообщил Сауков в своем Telegram-канале. Также отмечается, что ниже по течению реки затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина, организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.

https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html

тобол (река)

тюменская область

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), тюменская область, коркино, наводнения в россии — 2024