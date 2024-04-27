https://ria.ru/20240427/tobol-1942666068.html
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды - РИА Новости, 27.04.2024
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 10 до минус 30 см, в Белозерском муниципальном округе - умеренный рост уровня воды до... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:17
2024-04-27T08:17
2024-04-27T08:34
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 10 до минус 30 см, в Белозерском муниципальном округе - умеренный рост уровня воды до плюс 35 см, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."В ближайшие 1-2 суток существенных изменений в гидрологической ситуации не ожидается… На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус 10 до минус 30 см). В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 5 - плюс 35 см", - говорится в прогнозе МЧС, размещенном на сайте ведомства.Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов и приусадебных участков населенного пункта Памятное, придомовых территорий Волосникова Белозерского муниципального округа, поясняет ГУМЧС.
https://ria.ru/20240427/tobol-1942664843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобол (река), курган, происшествия, россия
Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тобол (река), Курган, Происшествия, Россия
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды до 30 сантиметров