https://ria.ru/20240427/stroitel-1942696010.html
Гладков рассказал о школе креативных индустрий в белгородском Строителе
Гладков рассказал о школе креативных индустрий в белгородском Строителе - РИА Новости, 27.04.2024
Гладков рассказал о школе креативных индустрий в белгородском Строителе
Четвертая в Белгородской области Школа креативных индустрий откроется в городе Строитель в 2025 году, деньги на ее создание выделит министерство культуры... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:21
2024-04-27T11:21
2024-04-27T11:21
белгородская область
старый оскол
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 апр – РИА Новости. Четвертая в Белгородской области Школа креативных индустрий откроется в городе Строитель в 2025 году, деньги на ее создание выделит министерство культуры России, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Хорошая новость: министерство культуры Российской Федерации приняло решение о выделении 60 миллионов рублей для создания Школы креативных индустрий в городе Строитель в Яковлевском округе", - рассказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Пресс-служба отметила, что Белгородская область выиграла в конкурсе федерального министерства культуры "Придумано в России". По итогам конкурса в городе Строитель Яковлевского округа в 2025 году откроется Школа креативных индустрий. Всего на ее создание из федерального бюджета выделят свыше 62 миллионов рублей. В школе планируют обучать более 120 детей в творческих студиях "Дизайн", "Анимация и 3D графика", "Интерактивные технологии VR/MR/AR", "Фотопроизводство", "Видеопроизводство", "Электронная музыка", "Звукорежиссура и звуковой дизайн". "Напомню, что аналогичные школы работают уже в Старом Осколе, в Белгороде, будет открыта осенью в Губкине", - пояснил Гладков, добавив, что в регионе растет много талантливых детей, а помощь им является задачей властей. Школа креативных индустрий создана как первая ступень профессионального обучения специальностям креативного сектора экономики, занимающихся созданием авторских творческих продуктов. Школа является дополнительным образованием в области культуры на базе учреждения, имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.
https://ria.ru/20240415/kontrakty-1940128841.html
https://ria.ru/20240418/bezopasnost-1940912185.html
старый оскол
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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старый оскол, вячеслав гладков
Белгородская область, Старый Оскол, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 27 апр – РИА Новости. Четвертая в Белгородской области Школа креативных индустрий откроется в городе Строитель в 2025 году, деньги на ее создание выделит министерство культуры России, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Хорошая новость: министерство культуры Российской Федерации приняло решение о выделении 60 миллионов рублей для создания Школы креативных индустрий в городе Строитель в Яковлевском округе", - рассказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Пресс-служба отметила, что Белгородская область выиграла в конкурсе федерального министерства культуры "Придумано в России". По итогам конкурса в городе Строитель Яковлевского округа в 2025 году откроется Школа креативных индустрий. Всего на ее создание из федерального бюджета выделят свыше 62 миллионов рублей. В школе планируют обучать более 120 детей в творческих студиях "Дизайн", "Анимация и 3D графика", "Интерактивные технологии VR/MR/AR", "Фотопроизводство", "Видеопроизводство", "Электронная музыка", "Звукорежиссура и звуковой дизайн".
"Напомню, что аналогичные школы работают уже в Старом Осколе
, в Белгороде
, будет открыта осенью в Губкине", - пояснил Гладков, добавив, что в регионе растет много талантливых детей, а помощь им является задачей властей.
Школа креативных индустрий создана как первая ступень профессионального обучения специальностям креативного сектора экономики, занимающихся созданием авторских творческих продуктов. Школа является дополнительным образованием в области культуры на базе учреждения, имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.