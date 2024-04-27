https://ria.ru/20240427/stroitel-1942696010.html

Гладков рассказал о школе креативных индустрий в белгородском Строителе

Гладков рассказал о школе креативных индустрий в белгородском Строителе - РИА Новости, 27.04.2024

Гладков рассказал о школе креативных индустрий в белгородском Строителе

Четвертая в Белгородской области Школа креативных индустрий откроется в городе Строитель в 2025 году, деньги на ее создание выделит министерство культуры... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:21

2024-04-27T11:21

2024-04-27T11:21

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 апр – РИА Новости. Четвертая в Белгородской области Школа креативных индустрий откроется в городе Строитель в 2025 году, деньги на ее создание выделит министерство культуры России, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Хорошая новость: министерство культуры Российской Федерации приняло решение о выделении 60 миллионов рублей для создания Школы креативных индустрий в городе Строитель в Яковлевском округе", - рассказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Пресс-служба отметила, что Белгородская область выиграла в конкурсе федерального министерства культуры "Придумано в России". По итогам конкурса в городе Строитель Яковлевского округа в 2025 году откроется Школа креативных индустрий. Всего на ее создание из федерального бюджета выделят свыше 62 миллионов рублей. В школе планируют обучать более 120 детей в творческих студиях "Дизайн", "Анимация и 3D графика", "Интерактивные технологии VR/MR/AR", "Фотопроизводство", "Видеопроизводство", "Электронная музыка", "Звукорежиссура и звуковой дизайн". "Напомню, что аналогичные школы работают уже в Старом Осколе, в Белгороде, будет открыта осенью в Губкине", - пояснил Гладков, добавив, что в регионе растет много талантливых детей, а помощь им является задачей властей. Школа креативных индустрий создана как первая ступень профессионального обучения специальностям креативного сектора экономики, занимающихся созданием авторских творческих продуктов. Школа является дополнительным образованием в области культуры на базе учреждения, имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.

https://ria.ru/20240415/kontrakty-1940128841.html

https://ria.ru/20240418/bezopasnost-1940912185.html

старый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

старый оскол, вячеслав гладков