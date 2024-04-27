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В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских - РИА Новости, 27.04.2024
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22:28 27.04.2024 (обновлено: 22:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/strelba-1942857076.html
В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских
В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских - РИА Новости, 27.04.2024
В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских
Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал Halk TV со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T22:28
2024-04-27T22:49
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал Halk TV со ссылкой на очевидцев. Сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман, на юго-востоке Турции, есть раненые, передал ранее телеканал TGRT Haber. "По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли 2 полицейских, 8 полицейских были ранены", - передал телеканал в прямом эфире. По данным телеканала, в стрельбе погиб начальник полицейского участка. Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, не уточняли данные о погибших и пострадавших.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских

Halk TV: при стрельбе в полицейском участке в Турции погибли два человека

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал Halk TV со ссылкой на очевидцев.
Сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман, на юго-востоке Турции, есть раненые, передал ранее телеканал TGRT Haber.
"По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли 2 полицейских, 8 полицейских были ранены", - передал телеканал в прямом эфире.
По данным телеканала, в стрельбе погиб начальник полицейского участка.
Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, не уточняли данные о погибших и пострадавших.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Полицейский из охраны Эрдогана погиб в ДТП, еще двое пострадали
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