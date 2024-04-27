https://ria.ru/20240427/strelba-1942857076.html

В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских

В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских - РИА Новости, 27.04.2024

В Турции при стрельбе в участке погибли два полицейских

Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал Halk TV со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T22:28

2024-04-27T22:28

2024-04-27T22:49

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Двое полицейских погибли, восемь ранены в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции, передал Halk TV со ссылкой на очевидцев. Сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман, на юго-востоке Турции, есть раненые, передал ранее телеканал TGRT Haber. "По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли 2 полицейских, 8 полицейских были ранены", - передал телеканал в прямом эфире. По данным телеканала, в стрельбе погиб начальник полицейского участка. Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, не уточняли данные о погибших и пострадавших.

https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция