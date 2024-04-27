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Курская область подверглась обстрелам с Украины - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 27.04.2024 (обновлено: 21:17 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/starovoyt-1942850690.html
Курская область подверглась обстрелам с Украины
Курская область подверглась обстрелам с Украины - РИА Новости, 27.04.2024
Курская область подверглась обстрелам с Украины
Курская область подверглась в субботу обстрелам с Украины, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:59
2024-04-27T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
курская область
глушковский район
роман старовойт
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Курская область подверглась в субботу обстрелам с Украины, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Кроме того, средства РЭБ обезвредили украинские беспилотники недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, посёлка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.Губернатор отметил, что российские войска наносили ответные удары по выявленным позициям украинских военных.
https://ria.ru/20240427/ekspert-1942799455.html
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курская область
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в мире, украина, вооруженные силы украины, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
Курская область подверглась обстрелам с Украины

Старовойт: Курский регион подвергся обстрелам с Украины, обезврежены БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Курская область подверглась в субботу обстрелам с Украины, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«
"Сегодня Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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Кроме того, средства РЭБ обезвредили украинские беспилотники недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, посёлка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.
Губернатор отметил, что российские войска наносили ответные удары по выявленным позициям украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКурская областьГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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