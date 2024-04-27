https://ria.ru/20240427/starovoyt-1942850690.html

Курская область подверглась обстрелам с Украины

Курская область подверглась обстрелам с Украины - РИА Новости, 27.04.2024

Курская область подверглась обстрелам с Украины

Курская область подверглась в субботу обстрелам с Украины, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:59

2024-04-27T20:59

2024-04-27T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

курская область

глушковский район

роман старовойт

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Курская область подверглась в субботу обстрелам с Украины, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Кроме того, средства РЭБ обезвредили украинские беспилотники недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, посёлка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.Губернатор отметил, что российские войска наносили ответные удары по выявленным позициям украинских военных.

https://ria.ru/20240427/ekspert-1942799455.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

украина

курская область

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в мире, украина, вооруженные силы украины, курская область, глушковский район, роман старовойт