Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными
Лидер демократов в сенате США назвал ультраправых республиканцев тошнотворными
© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер демократического большинства в верхней палате сената США Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев в палате представителей тошнотворными, пишет газета New York Times.
В интервью изданию Шумер заявил о том, что принятие законопроекта о помощи зарубежным союзникам и одобрение финансирования правительства доказывает, что несмотря на действия законодателей правого крыла, конгресс все еще может функционировать.
"Я не думаю, что конгресс дисфункциональный. Есть некоторые дисфункциональные люди в нем, но мы не можем дать им руководить парадом... Они тошнотворные, негативные и не хотят, чтобы что-то было сделано вовсе", - сказал он.
Газета отмечает, что такими словами он охарактеризовал праворадикальных республиканцев в палате представителей. Кроме того, Шумер добавил, что конгрессу удалось продвинуться в решении таких сложных вопросов только после того, как важная часть республиканцев в палате решила "маргинализировать ультраконсерваторов", несмотря на то, что это поставило под угрозу нахождение на посту спикера палаты Майка Джонсона.