Рейтинг@Mail.ru
Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/ssha-1942808933.html
Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными
Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными - РИА Новости, 27.04.2024
Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными
Лидер демократического большинства в верхней палате сената США Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев в палате представителей тошнотворными, пишет газета... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:45
2024-04-27T17:45
в мире
сша
чак шумер
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_77e2d4276d770a53785d8f81ace4e862.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер демократического большинства в верхней палате сената США Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев в палате представителей тошнотворными, пишет газета New York Times. В интервью изданию Шумер заявил о том, что принятие законопроекта о помощи зарубежным союзникам и одобрение финансирования правительства доказывает, что несмотря на действия законодателей правого крыла, конгресс все еще может функционировать. "Я не думаю, что конгресс дисфункциональный. Есть некоторые дисфункциональные люди в нем, но мы не можем дать им руководить парадом... Они тошнотворные, негативные и не хотят, чтобы что-то было сделано вовсе", - сказал он. Газета отмечает, что такими словами он охарактеризовал праворадикальных республиканцев в палате представителей. Кроме того, Шумер добавил, что конгрессу удалось продвинуться в решении таких сложных вопросов только после того, как важная часть республиканцев в палате решила "маргинализировать ультраконсерваторов", несмотря на то, что это поставило под угрозу нахождение на посту спикера палаты Майка Джонсона.
https://ria.ru/20230521/klinton-1873187685.html
https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40e6015996381b6eda22d18b2d8433ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чак шумер, майк джонсон
В мире, США, Чак Шумер, Майк Джонсон
Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными

Лидер демократов в сенате США назвал ультраправых республиканцев тошнотворными

© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер демократического большинства в верхней палате сената США Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев в палате представителей тошнотворными, пишет газета New York Times.
В интервью изданию Шумер заявил о том, что принятие законопроекта о помощи зарубежным союзникам и одобрение финансирования правительства доказывает, что несмотря на действия законодателей правого крыла, конгресс все еще может функционировать.
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Клинтон назвала событие, которое положит конец Украине и демократии в США
21 мая 2023, 03:11
"Я не думаю, что конгресс дисфункциональный. Есть некоторые дисфункциональные люди в нем, но мы не можем дать им руководить парадом... Они тошнотворные, негативные и не хотят, чтобы что-то было сделано вовсе", - сказал он.
Газета отмечает, что такими словами он охарактеризовал праворадикальных республиканцев в палате представителей. Кроме того, Шумер добавил, что конгрессу удалось продвинуться в решении таких сложных вопросов только после того, как важная часть республиканцев в палате решила "маргинализировать ультраконсерваторов", несмотря на то, что это поставило под угрозу нахождение на посту спикера палаты Майка Джонсона.
Изображение флага США и статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну
7 января, 08:00
 
В миреСШАЧак ШумерМайк Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала