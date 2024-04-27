https://ria.ru/20240427/ssha-1942808933.html

Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными

Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными - РИА Новости, 27.04.2024

Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев тошнотворными

Лидер демократического большинства в верхней палате сената США Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев в палате представителей тошнотворными, пишет газета... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:45

2024-04-27T17:45

2024-04-27T17:45

в мире

сша

чак шумер

майк джонсон

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер демократического большинства в верхней палате сената США Чак Шумер назвал ультраправых республиканцев в палате представителей тошнотворными, пишет газета New York Times. В интервью изданию Шумер заявил о том, что принятие законопроекта о помощи зарубежным союзникам и одобрение финансирования правительства доказывает, что несмотря на действия законодателей правого крыла, конгресс все еще может функционировать. "Я не думаю, что конгресс дисфункциональный. Есть некоторые дисфункциональные люди в нем, но мы не можем дать им руководить парадом... Они тошнотворные, негативные и не хотят, чтобы что-то было сделано вовсе", - сказал он. Газета отмечает, что такими словами он охарактеризовал праворадикальных республиканцев в палате представителей. Кроме того, Шумер добавил, что конгрессу удалось продвинуться в решении таких сложных вопросов только после того, как важная часть республиканцев в палате решила "маргинализировать ультраконсерваторов", несмотря на то, что это поставило под угрозу нахождение на посту спикера палаты Майка Джонсона.

https://ria.ru/20230521/klinton-1873187685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, чак шумер, майк джонсон