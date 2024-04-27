США ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине
США ищут советников по инфраструктуре на Украине с опытом в строительстве
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Американские власти ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине из числа граждан США с опытом работы в строительстве и проектировании, следует из размещенного объявления на портале госконтрактов правительства.
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"Правительство США в лице Агентства по международному развитию (USAID) принимает предложения квалифицированных лиц для оказания персональных услуг в рамках описанного контракта", - говорится в объявлении.
Согласно описанию вакансии, на позицию советника по инфраструктуре и инженерным работам с размещением в Киеве и доходом от 104,6 до 135,9 тысяч долларов в год могут претендовать только граждане США. Им предлагается подписать контракт на 1 год с возможностью продления еще на такой же срок.
От потенциального работника требуется "помогать в принятии важных решений относительно инфраструктуры" на железных и автомобильных дорогах, объектах водопользования, а также иных "горизонтальных" и "вертикальных" структурах.
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