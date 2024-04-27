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США ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
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00:51 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/ssha-1942646433.html
США ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине
США ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
США ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине
Американские власти ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине из числа граждан США с опытом работы в строительстве и проектировании,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:51
2024-04-27T00:51
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Американские власти ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине из числа граждан США с опытом работы в строительстве и проектировании, следует из размещенного объявления на портале госконтрактов правительства. "Правительство США в лице Агентства по международному развитию (USAID) принимает предложения квалифицированных лиц для оказания персональных услуг в рамках описанного контракта", - говорится в объявлении. Согласно описанию вакансии, на позицию советника по инфраструктуре и инженерным работам с размещением в Киеве и доходом от 104,6 до 135,9 тысяч долларов в год могут претендовать только граждане США. Им предлагается подписать контракт на 1 год с возможностью продления еще на такой же срок. От потенциального работника требуется "помогать в принятии важных решений относительно инфраструктуры" на железных и автомобильных дорогах, объектах водопользования, а также иных "горизонтальных" и "вертикальных" структурах.
https://ria.ru/20240426/firma-1942405388.html
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в мире, сша, украина, киев, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Киев, Агентство по международному развитию США
США ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине

США ищут советников по инфраструктуре на Украине с опытом в строительстве

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Американские власти ищут советников по инфраструктуре и инженерным работам на Украине из числа граждан США с опытом работы в строительстве и проектировании, следует из размещенного объявления на портале госконтрактов правительства.
«
"Правительство США в лице Агентства по международному развитию (USAID) принимает предложения квалифицированных лиц для оказания персональных услуг в рамках описанного контракта", - говорится в объявлении.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий
Вчера, 07:34
Согласно описанию вакансии, на позицию советника по инфраструктуре и инженерным работам с размещением в Киеве и доходом от 104,6 до 135,9 тысяч долларов в год могут претендовать только граждане США. Им предлагается подписать контракт на 1 год с возможностью продления еще на такой же срок.
От потенциального работника требуется "помогать в принятии важных решений относительно инфраструктуры" на железных и автомобильных дорогах, объектах водопользования, а также иных "горизонтальных" и "вертикальных" структурах.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 01:51
 
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