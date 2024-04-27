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Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942795595.html
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.04.2024
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29
ВКС РФ и артиллерия за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) уничтожили украинский истребитель МиГ-29, 8 установок РСЗО различного типа, три системы ПВО и... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:57
2024-04-27T16:57
россия
украина
воздушно-космические силы россии
миг-29
с-300пс
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) уничтожили украинский истребитель МиГ-29, 8 установок РСЗО различного типа, три системы ПВО и две радиолокационные станции, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Град", пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18", - говорится в сообщении.
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29, с-300пс
Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, С-300ПС, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29

Минобороны: ВКС и артиллерия за неделю уничтожили МиГ-29 ВСУ и 8 установок РСЗО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими военными
Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими военными - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими военными. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) уничтожили украинский истребитель МиГ-29, 8 установок РСЗО различного типа, три системы ПВО и две радиолокационные станции, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Град", пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18", - говорится в сообщении.
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