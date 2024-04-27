https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942795595.html

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.04.2024

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29

ВКС РФ и артиллерия за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) уничтожили украинский истребитель МиГ-29, 8 установок РСЗО различного типа, три системы ПВО и... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:57

2024-04-27T16:57

2024-04-27T16:57

россия

украина

воздушно-космические силы россии

миг-29

с-300пс

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) уничтожили украинский истребитель МиГ-29, 8 установок РСЗО различного типа, три системы ПВО и две радиолокационные станции, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Град", пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231006/samolety-1900970839.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29, с-300пс