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Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных - РИА Новости, 27.04.2024
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16:33 27.04.2024 (обновлено: 16:38 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942789904.html
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных - РИА Новости, 27.04.2024
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ в течение недели на херсонском направлении, при этом уничтожены до... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:33
2024-04-27T16:38
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ в течение недели на херсонском направлении, при этом уничтожены до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале. "Слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 360-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных

Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 360 военных и 30 автомобилей

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Боевая работа САУ Акация в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ в течение недели на херсонском направлении, при этом уничтожены до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 360-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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