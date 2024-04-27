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Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных

Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных - РИА Новости, 27.04.2024

Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 360 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ в течение недели на херсонском направлении, при этом уничтожены до... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:33

2024-04-27T16:33

2024-04-27T16:38

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ в течение недели на херсонском направлении, при этом уничтожены до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале. "Слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 360-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240201/poteri-1924808745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины