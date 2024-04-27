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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 27.04.2024 (обновлено: 16:41 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942783461.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР, отразили 19 атак ВСУ, уничтожили более... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:05
2024-04-27T16:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
клещеевка
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР, отразили 19 атак ВСУ, уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника. Активными действиями нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю."Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и 22 полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Клещеевка
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: военные группировки "Юг" освободили Новомихайловку и Богдановку

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР, отразили 19 атак ВСУ, уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника. Активными действиями нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
"Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и 22 полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреКлещеевка
 
 
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