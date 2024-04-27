https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942783461.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.04.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР, отразили 19 атак ВСУ, уничтожили более... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:05

2024-04-27T16:05

2024-04-27T16:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

клещеевка

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР, отразили 19 атак ВСУ, уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника. Активными действиями нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю."Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы ("Нота", "Анклав", "Буковель-AD") и 22 полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, клещеевка