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В ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942668382.html
В ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер
В ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер - РИА Новости, 27.04.2024
В ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер
Украинские военные отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам, рассказал РИА Новости российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области с позывным... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:51
2024-04-27T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
америка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские военные отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам, рассказал РИА Новости российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области с позывным "Дым" "Еще было интересное, что если американца или любого иностранца поставишь… ну работаешь - делаешь двухсотым, кто рядом находится, они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки - кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще. Находили трупы уже афроамериканского… афроамериканцев с отрубленными руками и с изуродованным лицом. Делали всушники дабы не было доказательств, что это именно причастность Америки или еще какого-нибудь государства", - подчеркнул он. По словам бойца, больше всего наемников из Польши и США. Как правило, по его словам, это штурмовики и снайперы. Их отличает дорогая экипировка, западное оружие, и особая манера ведения боевых действий, отметил он. В частности, снайперы-наемники работают только на дальних дистанциях, не вступая в ближний бой, сообщил военный.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html
новая каховка
херсонская область
америка
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в мире, новая каховка, херсонская область , америка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Америка, Вооруженные силы Украины
В ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер

Российский снайпер "Дым": ВСУ отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ в южном секторе спецоперации
Морской пехотинец Черноморского флота РФ в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морской пехотинец Черноморского флота РФ в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские военные отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам, рассказал РИА Новости российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области с позывным "Дым"
"Еще было интересное, что если американца или любого иностранца поставишь… ну работаешь - делаешь двухсотым, кто рядом находится, они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки - кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще. Находили трупы уже афроамериканского… афроамериканцев с отрубленными руками и с изуродованным лицом. Делали всушники дабы не было доказательств, что это именно причастность Америки или еще какого-нибудь государства", - подчеркнул он.
По словам бойца, больше всего наемников из Польши и США. Как правило, по его словам, это штурмовики и снайперы. Их отличает дорогая экипировка, западное оружие, и особая манера ведения боевых действий, отметил он. В частности, снайперы-наемники работают только на дальних дистанциях, не вступая в ближний бой, сообщил военный.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
На кладбищах в Европе множатся могилы погибших на Украине наемников
30 марта, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьАмерикаВооруженные силы Украины
 
 
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