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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:30
2024-04-27T00:30
2024-04-27T10:40
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 57 единиц различных боеприпасов. Добавляется, что поступила информация о гибели одного гражданского лица и ранениях еще двух мирных жителей.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 боеприпасов