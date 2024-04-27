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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 27.04.2024 (обновлено: 10:40 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942645904.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2024
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:30
2024-04-27T10:40
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 57 единиц различных боеприпасов. Добавляется, что поступила информация о гибели одного гражданского лица и ранениях еще двух мирных жителей.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом в Кировском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. 26 апреля 2024
Дом в Кировском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Дом в Кировском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. 26 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 57 единиц различных боеприпасов.
Добавляется, что поступила информация о гибели одного гражданского лица и ранениях еще двух мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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