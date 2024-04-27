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В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 27.04.2024 (обновлено: 00:11 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942644455.html
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" . РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:03
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специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
в мире
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" ."Сообщают о взрывах в Тернопольской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Ранее украинский "24 телеканал" сообщал о взрыве в Ивано-Франковской области Украины.
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хмельницкая область, украина, в мире, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Хмельницкий (город)
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Тернопольской и Хмельницкой областях прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" .
"Сообщают о взрывах в Тернопольской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Днепропетровской области
Вчера, 09:50
Ранее украинский "24 телеканал" сообщал о взрыве в Ивано-Франковской области Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаВ миреХмельницкий (город)
 
 
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