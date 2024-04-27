https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942644455.html

В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024

В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" . РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:03

2024-04-27T00:03

2024-04-27T00:11

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" ."Сообщают о взрывах в Тернопольской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Ранее украинский "24 телеканал" сообщал о взрыве в Ивано-Франковской области Украины.

https://ria.ru/20240426/podpole-1942419239.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, украина, в мире, хмельницкий (город)