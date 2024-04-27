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В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" . РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:03
2024-04-27T00:03
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, сообщает украинское издание "Страна" ."Сообщают о взрывах в Тернопольской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Ранее украинский "24 телеканал" сообщал о взрыве в Ивано-Франковской области Украины.
https://ria.ru/20240426/podpole-1942419239.html
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Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Хмельницкий (город)
В Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Тернопольской и Хмельницкой областях прогремел ряд взрывов