https://ria.ru/20240427/spasenie-1942658124.html

Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми

Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми - РИА Новости, 27.04.2024

Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми

Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в ЛНР из Часова Яра, один ребенок и бойцы получили... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:21

2024-04-27T05:21

2024-04-27T09:49

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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в ЛНР из Часова Яра, один ребенок и бойцы получили ранения, сообщили в МО РФ. Кадры спасения семьи обнародовало МО РФ. "Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев из города: женщина с двумя малолетними детьми, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что машина с беженцами подверглась ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Во время атаки семья успела выскочить из машины, которую сожгли ударные беспилотники ВСУ. "В этот момент по дороге возвращались снайперы-десантники и также попали под обстрел ВСУ. Первая подгруппа, проявляя беспримерную отвагу и мужество, смогла укрыть их (семью – ред.) от обстрела и стала вести прицельный огонь по FPV-дронам ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники использовали дымовые шашки, операторы дронов ВСУ потеряли их всех из виду. По данным МО, во время очередной атаки ВСУ бойцы и один ребенок получили ранения. "В этот момент к ним подоспел командир снайперской группы на другом автомобиле и успешно эвакуировал на нем женщину с детьми и своих боевых товарищей, попутно прикрывая эвакуацию и сбив из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ. После выхода в безопасный район всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе одному несовершеннолетнему мальчику. Все они были эвакуированы в медицинские учреждения, где их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в минобороны. Сообщается, что десантники взяли шефство над спасенной семьей.

https://ria.ru/20240203/ofitser-1925251737.html

https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html

https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html

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