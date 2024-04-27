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Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми - РИА Новости, 27.04.2024
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05:21 27.04.2024 (обновлено: 09:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spasenie-1942658124.html
Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми
Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми - РИА Новости, 27.04.2024
Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми
Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в ЛНР из Часова Яра, один ребенок и бойцы получили... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:21
2024-04-27T09:49
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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в ЛНР из Часова Яра, один ребенок и бойцы получили ранения, сообщили в МО РФ. Кадры спасения семьи обнародовало МО РФ. "Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев из города: женщина с двумя малолетними детьми, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что машина с беженцами подверглась ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Во время атаки семья успела выскочить из машины, которую сожгли ударные беспилотники ВСУ. "В этот момент по дороге возвращались снайперы-десантники и также попали под обстрел ВСУ. Первая подгруппа, проявляя беспримерную отвагу и мужество, смогла укрыть их (семью – ред.) от обстрела и стала вести прицельный огонь по FPV-дронам ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники использовали дымовые шашки, операторы дронов ВСУ потеряли их всех из виду. По данным МО, во время очередной атаки ВСУ бойцы и один ребенок получили ранения. "В этот момент к ним подоспел командир снайперской группы на другом автомобиле и успешно эвакуировал на нем женщину с детьми и своих боевых товарищей, попутно прикрывая эвакуацию и сбив из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ. После выхода в безопасный район всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе одному несовершеннолетнему мальчику. Все они были эвакуированы в медицинские учреждения, где их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в минобороны. Сообщается, что десантники взяли шефство над спасенной семьей.
https://ria.ru/20240203/ofitser-1925251737.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Хорошие новости, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники спасли из Часова Яра женщину с детьми

Уссурийские десантники спасли и вывезли из Часова Яра женщину с детьми

© РИА Новости/Минобороны РФСпасенная женщина с ребенком
Спасенная женщина с ребенком
© РИА Новости/Минобороны РФ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в ЛНР из Часова Яра, один ребенок и бойцы получили ранения, сообщили в МО РФ.
Кадры спасения семьи обнародовало МО РФ.
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"Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев из города: женщина с двумя малолетними детьми, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что машина с беженцами подверглась ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Во время атаки семья успела выскочить из машины, которую сожгли ударные беспилотники ВСУ.
"В этот момент по дороге возвращались снайперы-десантники и также попали под обстрел ВСУ. Первая подгруппа, проявляя беспримерную отвагу и мужество, смогла укрыть их (семью – ред.) от обстрела и стала вести прицельный огонь по FPV-дронам ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
© РИА Новости/Минобороны РФУничтожение техники ВСУ
Уничтожение техники ВСУ
© РИА Новости/Минобороны РФ
Уничтожение техники ВСУ
Уточняется, что десантники использовали дымовые шашки, операторы дронов ВСУ потеряли их всех из виду. По данным МО, во время очередной атаки ВСУ бойцы и один ребенок получили ранения.
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"В этот момент к ним подоспел командир снайперской группы на другом автомобиле и успешно эвакуировал на нем женщину с детьми и своих боевых товарищей, попутно прикрывая эвакуацию и сбив из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ. После выхода в безопасный район всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе одному несовершеннолетнему мальчику. Все они были эвакуированы в медицинские учреждения, где их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в минобороны.
© РИА Новости/Минобороны РФРабота по уничтожению дронов снайперской группой Уссурийских десантников в районе Часова Яра
Работа по уничтожению дронов снайперской группой Уссурийских десантников в районе Часова Яра
© РИА Новости/Минобороны РФ
Работа по уничтожению дронов снайперской группой Уссурийских десантников в районе Часова Яра
Сообщается, что десантники взяли шефство над спасенной семьей.
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