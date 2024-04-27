МИД России призвал расширить Совбез ООН за счет Глобального Юга
Захарова: Совбез ООН нужно расширить, но за счет стран Юга, а не Запада
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва не считает, что Совет безопасности ООН должен оставаться в неизменном виде, его состав нужно расширить, но не за счёт стран Запада, а государств Глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД обратила внимание на слова постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая считает, что Россия и Китай были противниками реформы Совбеза ООН, а Вашингтон - нет.
"Заявление представителя США является откровенной дезинформацией. Россия неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы СБ ООН и не считает, что данный орган должен оставаться в неизменном виде", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.
Она напомнила, что в этом направлении с 2009 года ведётся работа, которая нацелена на выработку приемлемого для всех решения. "Наша страна последовательно поддерживала и поддерживает расширение Совета Безопасности ООН за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Российская Федерация, как и подавляющее большинство государств-членов ООН, выступает в пользу исправления исторической несправедливости в отношении Африки, нынешняя представленность которой в Совете Безопасности никак не соответствует ни общему числу государств континента, ни их современной роли в международных делах", - подчеркнула Захарова.
По её словам, Запад во главе с США "перепредставлен" в Совбезе ООН. "Увеличение их числа никак не способствует укреплению многосторонних основ, закрепленных в Уставе Организации. Активность США по продвижению дезинформации о подходах России и Китая объясняется ничем иным, как стремлением западных стран сохранить ускользающее доминирование на мировой арене", - отметила Захарова.
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