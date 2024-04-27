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Нижегородцы вошли в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей - РИА Новости, 27.04.2024
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Нижегородская область
 
14:06 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/sotspredprinimateli-1942746795.html
Нижегородцы вошли в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей
Нижегородцы вошли в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей - РИА Новости, 27.04.2024
Нижегородцы вошли в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей
Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по количеству социальных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:06
2024-04-27T14:06
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по количеству социальных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона. Данные по работе социальных предпринимателей в стране опубликовало Минэкономразвития РФ. На январь 2024 года в России зарегистрировано почти 11 тысяч социальных предприятий. Из них 7,8 тысячи действуют в качестве ИП, еще 3,2 тысячи – в качестве юридических лиц. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что социальные предприятия развивают свое дело не только ради получения прибыли, но и решают различные задачи, связанные с поддержкой уязвимых групп населения. "Нижегородская область стала одним из первых регионов в стране, где был принят закон о социальном предпринимательстве, закрепивший перечень деятельности, которая может получить статус социальной. Кроме того, у нас работает "Центр инноваций социальной сферы", на базе которого сосредоточены основные меры поддержки, доступные этой группе бизнеса", – цитирует пресс-служба слова Никитина. В реестр социальных предприятий Нижегородской области входит уже 463 компании. Как подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, официальное подтверждение статуса дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, за три года действия грантовой программы более 300 социальных предприятий получили финансирование на сумму свыше 135 миллионов рублей. Таким образом, удалось поддержать почти 70 процентов работающих в регионе социальных предприятий. Социальные предприятия могут получить льготное финансирование от региональной Микрокредитной компании, где по специально разработанной для этой категории бизнеса программе они могут оформить займы до 5 миллионов рублей по ставке от 4 до 10 процентов годовых. Как отметила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина, социальные предприниматели решают широкий спектр социальных задач. Среди их проектов - реабилитационные центры, организация детского досуга, оздоровление, трудоустройство социально уязвимых категорий населения. "Формируя дружелюбную среду для развития социального предпринимательства, осуществляя грантовую поддержку, предоставляя бесплатную рекламу, налоговые льготы, мы не только увеличиваем число предпринимателей, но и благодаря им улучшаем социальную среду, качество жизни и благосостояние граждан Нижегородской области", – сказала Кашина.
https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html
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нижегородская область, россия, глеб никитин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Нижегородцы вошли в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей

© iStock.com / izusekПредприниматель в инвалидном кресле работает
Предприниматель в инвалидном кресле работает - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / izusek
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по количеству социальных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данные по работе социальных предпринимателей в стране опубликовало Минэкономразвития РФ. На январь 2024 года в России зарегистрировано почти 11 тысяч социальных предприятий. Из них 7,8 тысячи действуют в качестве ИП, еще 3,2 тысячи – в качестве юридических лиц.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что социальные предприятия развивают свое дело не только ради получения прибыли, но и решают различные задачи, связанные с поддержкой уязвимых групп населения.
"Нижегородская область стала одним из первых регионов в стране, где был принят закон о социальном предпринимательстве, закрепивший перечень деятельности, которая может получить статус социальной. Кроме того, у нас работает "Центр инноваций социальной сферы", на базе которого сосредоточены основные меры поддержки, доступные этой группе бизнеса", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
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В реестр социальных предприятий Нижегородской области входит уже 463 компании. Как подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, официальное подтверждение статуса дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, за три года действия грантовой программы более 300 социальных предприятий получили финансирование на сумму свыше 135 миллионов рублей. Таким образом, удалось поддержать почти 70 процентов работающих в регионе социальных предприятий.
Социальные предприятия могут получить льготное финансирование от региональной Микрокредитной компании, где по специально разработанной для этой категории бизнеса программе они могут оформить займы до 5 миллионов рублей по ставке от 4 до 10 процентов годовых.
Как отметила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина, социальные предприниматели решают широкий спектр социальных задач. Среди их проектов - реабилитационные центры, организация детского досуга, оздоровление, трудоустройство социально уязвимых категорий населения. "Формируя дружелюбную среду для развития социального предпринимательства, осуществляя грантовую поддержку, предоставляя бесплатную рекламу, налоговые льготы, мы не только увеличиваем число предпринимателей, но и благодаря им улучшаем социальную среду, качество жизни и благосостояние граждан Нижегородской области", – сказала Кашина.
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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияГлеб НикитинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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