https://ria.ru/20240427/sobaka-1942805526.html

В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор

В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор - РИА Новости, 27.04.2024

В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор

Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:24

2024-04-27T17:24

2024-04-27T17:27

происшествия

набережные челны

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УФА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп животного во двор, где играли дети. "Полиция проведёт проверку", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе МВД по Татарстану.В соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. Сначала мужчина заманивает собаку в подъезд, потом он же просит убрать детей со двора и на руках выносит собаку. Видно, что животное окровавлено.

https://ria.ru/20240212/delo-1926951293.html

набережные челны

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, набережные челны