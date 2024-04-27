Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 27.04.2024 (обновлено: 17:27 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/sobaka-1942805526.html
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор - РИА Новости, 27.04.2024
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:24
2024-04-27T17:27
происшествия
набережные челны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
УФА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп животного во двор, где играли дети. "Полиция проведёт проверку", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе МВД по Татарстану.В соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. Сначала мужчина заманивает собаку в подъезд, потом он же просит убрать детей со двора и на руках выносит собаку. Видно, что животное окровавлено.
https://ria.ru/20240212/delo-1926951293.html
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, набережные челны
Происшествия, Набережные Челны
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор

Житель Набережных Челнов зарезал собаку и вынес ее во двор, где играли дети

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп животного во двор, где играли дети.
«
"Полиция проведёт проверку", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе МВД по Татарстану.
В соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. Сначала мужчина заманивает собаку в подъезд, потом он же просит убрать детей со двора и на руках выносит собаку. Видно, что животное окровавлено.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза
12 февраля, 20:31
 
ПроисшествияНабережные Челны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала