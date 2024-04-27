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В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор - РИА Новости, 27.04.2024
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:24
2024-04-27T17:24
2024-04-27T17:27
происшествия
набережные челны
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УФА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят сообщение о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп животного во двор, где играли дети. "Полиция проведёт проверку", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе МВД по Татарстану.В соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. Сначала мужчина заманивает собаку в подъезд, потом он же просит убрать детей со двора и на руках выносит собаку. Видно, что животное окровавлено.
https://ria.ru/20240212/delo-1926951293.html
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происшествия, набережные челны
Происшествия, Набережные Челны
В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор
Житель Набережных Челнов зарезал собаку и вынес ее во двор, где играли дети